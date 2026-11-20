„‘Voyager‘ hat uns unsere erste Reise durch das Sonnensystem beschert, uns die Planeten aus nächster Nähe gezeigt und uns erkennen lassen, wie lebendig und spannend unser Sonnensystem ist. Für mich persönlich bedeutet das Bild ‘Pale Blue Dot‘ (Blasser blauer Punkt) sehr viel: zurückzublicken, die Erde zu betrachten und einfach zu wissen, wie zerbrechlich und wie wunderschön unser Planet ist. Man muss bedenken, dass das aus einer Entfernung von etwa 3,8 Milliarden Meilen aufgenommen wurde. Jetzt sind wir bei 16 Milliarden.“