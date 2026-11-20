Nach 50 Jahren Reise
Erste NASA-Sonde einen Lichttag von Erde entfernt
Am 18. November 2026 um 11.16 Uhr (MEZ) hat die NASA-Raumsonde „Voyager 1“ als erstes von Menschen geschaffenes Objekt eine Entfernung von genau einem Lichttag zur Erde erreicht. Die Sonde startete am 5. September 1977 in Cape Canaveral und war somit knapp 50 Jahre unterwegs.
Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in La Cañada Flintridge in Kalifornien, feierte diesen Meilenstein am 19. November mit einer offiziellen Veranstaltung.
Nshan Kazaryan, Ingenieur für Softwaresysteme und Kommunikation der NASA über die Sonde: „Wir haben ihr Signal erfasst. Die Entfernung von ‘Voyager 1‘ von einem Lichttag wurde bestätigt. Nach 16 Milliarden Meilen der Erkundung setzt sie ihre Reise ins Unbekannte fort.“
„Ununterbrochene Reise seit 1977“
„Für mich geht es einfach darum, dass ‘Voyager‘ wieder einmal Rekorde bricht, Grenzen sprengt und die Menschheit auf eine Reise mitnimmt – diese ununterbrochene Reise, die 1977 begann“, freut sich auch Nicola Fox, Associate Administrator der NASA.
„‘Voyager‘ hat uns unsere erste Reise durch das Sonnensystem beschert, uns die Planeten aus nächster Nähe gezeigt und uns erkennen lassen, wie lebendig und spannend unser Sonnensystem ist. Für mich persönlich bedeutet das Bild ‘Pale Blue Dot‘ (Blasser blauer Punkt) sehr viel: zurückzublicken, die Erde zu betrachten und einfach zu wissen, wie zerbrechlich und wie wunderschön unser Planet ist. Man muss bedenken, dass das aus einer Entfernung von etwa 3,8 Milliarden Meilen aufgenommen wurde. Jetzt sind wir bei 16 Milliarden.“
Was ist ein Lichttag?
- Ein Lichttag ist keine Zeit-, sondern eine Entfernungsangabe: Es ist die Strecke, die das Licht im Vakuum innerhalb von 24 Stunden zurücklegt.
- Distanz: Exakt 25.902.068.371 Kilometer (rund 25,9 Milliarden Kilometer oder etwa 173 Astronomische Einheiten – also das 173-Fache der Entfernung zwischen Erde und Sonne).
- Reisedauer: Für diese Strecke benötigte „Voyager 1“ seit ihrem Start am 5. September 1977 genau 49 Jahre, 2 Monate und 11 Tage.
- Da sich Funksignale mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, dauert eine Nachricht von der Erde zur Sonde ab sofort über 24 Stunden.
Auch NASA-Chefwissenschaftler Jonathan Lunine erinnert sich: „Das ist ein Meilenstein, der mich wirklich an all die Wege erinnert, auf denen die ‘Voyager‘ meine eigene Karriere beeinflusst hat. Als ich als Student am College war, hatte ich Astronomie als Hauptfach. 1979 flogen ‘Voyager 1‘ und ‘Voyager 2‘ durch das Jupitersystem (...) Und dann flog ‘Voyager 1‘ im November 1980 an Titan und Saturn vorbei.“
„Gesamte Karriere umspannt“
„‘Voyager 1‘ und ‘Voyager 2‘ sind immer noch da draußen, kommunizieren mit der Erde und senden Daten von einem Ort, der buchstäblich der Raum zwischen den Sternen ist, das interstellare Medium. Das hat meine gesamte Karriere umspannt“, so Lunine.
Übrigens: Die „Voyager 2“ wurde 16 Tage vor der „Voyager 1“ gestartet, flog aber eine längere Route über Uranus und Neptune. Sie wird den Abstand von einem Lichttag zur Erde voraussichtlich am 1. November 2035 erreichen.
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