Thomalla stimmte Heinevetter zu, doch Günther Jauch warnte: „Wir streichen drei Nullen, wenn die Antwort falsch ist.“ Denn da die 37-Jährige in der Risikovariante spielte, waren zwar 500.000 Euro in greifbarer Nähe, es drohte bei einer falschen Antwort aber der Absturz auf 500 Euro. Doch Thomalla ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Komm, ich zocke. Ich mach‘s“, erklärte sie und loggte die Antwort ein.