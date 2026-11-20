Schock-Moment bei der Promi-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am Donnerstagabend! Sophia Thomalla verzauberte das Publikum mit Charme, Wissen und einem sexy Outfit. Doch am Ende pokerte sie zu hoch – und verzockte eine Mega-Summe!
Schon 2019 nahm Sophia Thomalla auf dem Ratestuhl von „Wer wird Millionär?“ Platz. Damals konnte sich die 37-Jährige stolze 125.000 Euro für den guten Zweck erspielen. Kein Wunder, dass die Moderatorin auch am Donnerstag guter Dinge war.
Thomalla erspielte 125.000 Euro
Und anfangs lief auch alles nach Plan: Thomalla begeisterte das Publikum nicht nur mit ihren Beinen, die sie im kessen Minirock-Look präsentierte, sondern vor allem mit ihrer Treffsicherheit beim Beantworten der kniffligen Fragen.
Und so waren 125.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon schnell im Topf, die 500.000-Euro-Frage winkte. Doch die hatte es in sich: Welches historische Ereignis fiel auf denselben Tag wie die Wahl eines neuen Papstes, wollte Günther Jauch von seiner berühmten Kandidatin wissen.
Telefonjoker sollte es richten
Thomalla rief ihren Telefonjoker an: Silvio Henevetter, Handball-Torhüter und ehemaliger Lebensgefährte ihrer Mutter Simone Thomalla, musste ran. Er hatte ihr bereits 2019 die richtige Antwort geliefert und gilt für Thomalla daher als „Allwissender“.
Heinevetter überlegte kurz und schloss den ersten Weltraumflug eines Deutschen, den Fall der Berliner Mauer sowie die elffache Oscar-Prämierung von „Ben Hur“ aus. Er war sich (fast) sicher: Es kann nur die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy sein!
Thomalla stimmte Heinevetter zu, doch Günther Jauch warnte: „Wir streichen drei Nullen, wenn die Antwort falsch ist.“ Denn da die 37-Jährige in der Risikovariante spielte, waren zwar 500.000 Euro in greifbarer Nähe, es drohte bei einer falschen Antwort aber der Absturz auf 500 Euro. Doch Thomalla ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Komm, ich zocke. Ich mach‘s“, erklärte sie und loggte die Antwort ein.
„Das ist bitter!“
Doch dann der Schock: Der Tipp von Heinevetter war falsch! Die richtige Antwort: der Flug des DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn ins All am 26. August 1978. „Das ist bitter“, seufzte Thomalla enttäuscht.
„Super gespielt“, lobte Jauch Thomalla trotz der Niederlage und deutete an, dass aller guten Dinge auch bei „Wer wird Millionär?“ drei sind: „Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder!“
Doch Thomalla war mit ihrer Niederlage an diesem Abend nicht allein: Auch „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi vertippte sich bei der 64.000-Euro-Frage und fiel ebenfalls auf 500 Euro zurück. Er spendete 10.000 Euro aus der eigenen Tasche. Besser lief es hingegen bei Carolin Kebekus und Felix Lobrecht, die sich über jeweils 64.000 Euro freuen durften.
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