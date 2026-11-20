Die Weihnachtssaison 2026 steht für Milka ganz im Zeichen der beliebten Tradition des Wichtelns. Unter dem Motto „Zu Weihnachten Freude schenken“ lädt die Marke dazu ein, Familie und Freund:innen mit zarten Gesten zu überraschen. Das Team Milka – die Markenbotschafter:innen Andi Herzog, Koni Laimer und Viki Schnaderbeck – zeigt vor, wie das vorweihnachtliche Wichtel-Ritual funktioniert und rückt das Miteinander in den Mittelpunkt.
Wenn die Tage kürzer werden und Weihnachten näher rückt, wächst die Vorfreude auf vertraute Rituale. Ein kleines Päckchen oder eine liebe, unerwartete Nachricht können den Alltag versüßen. Mit dem Wichteln übersetzt Milka das zarte Miteinander in eine einfache Handlung: Menschen überraschen einander mit kleinen, liebevoll zusammengestellten Päckchen und zeigen, dass sie füreinander da sind.
Heuer macht Milka das Wichteln erstmals zum Leitmotiv. So wird die Botschaft „Zu Weihnachten Freude schenken“ für Schenkende und Beschenkte unmittelbar erlebbar. Als prominente Weihnachtswichtel sind Fußballlegende Andi Herzog, Nationalteamspieler Koni Laimer und Ex-Profifußballerin Viki Schnaderbeck für Milka im Einsatz. Mit Herzlichkeit und einer Portion Schmäh laden sie dazu ein, selbst als Wichtel aktiv zu werden und die Zeit bis zum großen Fest mit kleinen Gesten zu gestalten.
Ganz Österreich wichtelt
Milka möchte ganz Österreich zum Wichteln aufrufen. Denn: Wer als Wichtel für einen lieben Menschen eine kleine Überraschung vorbereitet, kommt selbst in Weihnachtsstimmung. Und wer das Päckchen bekommt, spürt: Jemand hat an mich gedacht. In einer oft hektischen Zeit will die beliebte Schokoladenmarke zu genau solchen Momenten inspirieren und damit die Weihnachtszeit in Österreich ein Stück zarter machen.
Und weil Freude schenken auch heißt, an Menschen zu denken, die Weihnachten nicht in einem warmen Zuhause verbringen können, unterstützt Milka die Caritas-Aktion „Ein Funken Wärme“ mit einer Spende.
Doppelter Gewinn – doppelte Freude
Auch beim großen Milka Weihnachtsgewinnspiel steht die Tradition des Wichtelns im Mittelpunkt. Die Mechanik ist einfach: Wer noch bis 24. Dezember 2026 zwei Milka Weihnachtsprodukte im Handel erwirbt, den Kaufbeleg online hochlädt und das Teilnahmeformular ausfüllt, hat mit etwas Glück die Chance auf einen doppelten Gewinn. Denn als Preise werden jeweils zwei Gutscheine vergeben - etwa für Einrichtung, Gastronomie, Bahnreisen und Baumarkt sowie natürlich für Milka Produktpakete. Die Idee: Ein Preis bleibt bei der teilnehmenden Person – den zweiten kann sie an eine andere Person verschenken.
Die nächsten Verlosungen finden am 23. November und 7. Dezember 2026 sowie am 4. Jänner 2027 statt. Mehrfachteilnahme ist mit einem neuen Kaufbeleg möglich. Teilnehmen und mitwichteln kann man unter: wichteln.milka.at.
Milka Weihnachtszauber live erleben
Auch unterwegs lädt Milka dazu ein, die Wichtelidee und das Weihnachtssortiment auf vier stimmungsvollen Adventmärkten in Österreich zu entdecken. Besucher:innen können am gemütlichen Milka Weihnachtsstand vorbeischauen und ein gratis Nikolo-Sackerl mitnehmen.
Tipp: Am Samstag, 12. Dezember wartet in Eisenstadt mit einem „Special Guest“ eine besondere Überraschung: Fußball-Legende und Milka Markenbotschafter Andi Herzog liest live aus seinem Kinderbuch „Tagebuch des Zauberers“.
Weitere Informationen zur Tour: wichteln.milka.at/Tour