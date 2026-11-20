Wenn die Tage kürzer werden und Weihnachten näher rückt, wächst die Vorfreude auf vertraute Rituale. Ein kleines Päckchen oder eine liebe, unerwartete Nachricht können den Alltag versüßen. Mit dem Wichteln übersetzt Milka das zarte Miteinander in eine einfache Handlung: Menschen überraschen einander mit kleinen, liebevoll zusammengestellten Päckchen und zeigen, dass sie füreinander da sind.

Heuer macht Milka das Wichteln erstmals zum Leitmotiv. So wird die Botschaft „Zu Weihnachten Freude schenken“ für Schenkende und Beschenkte unmittelbar erlebbar. Als prominente Weihnachtswichtel sind Fußballlegende Andi Herzog, Nationalteamspieler Koni Laimer und Ex-Profifußballerin Viki Schnaderbeck für Milka im Einsatz. Mit Herzlichkeit und einer Portion Schmäh laden sie dazu ein, selbst als Wichtel aktiv zu werden und die Zeit bis zum großen Fest mit kleinen Gesten zu gestalten.