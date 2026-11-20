Nach Segmenten gab es das stärkste Prämienwachstum in der Schaden- und Unfallversicherung, die um 11,5 Prozent auf rund 4,4 Mrd. Euro wuchs. Mit mehr als zwei Dritteln handelt es sich gemessen an den Prämien um den größten Geschäftsbereich der Gruppe. Wesentlichen Anteil am Plus habe der Rückversicherer UNIQA Re in Zürich, dessen Geschäftsvolumen in den ersten drei Quartalen ebenso stark gewachsen sei. Die Netto-Combined-Ratio (Schaden-Kosten-Quote) in der Schaden- und Unfallversicherung der UNIQA betrug 91 Prozent und blieb damit gegenüber der Vorjahresperiode konstant.