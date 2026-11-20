Die börsennotierte Versicherungsriese Uniqa hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 besser verdient und ihren Gewinn ausgeweitet. Die verrechneten Prämien stiegen um 9,2 Prozent auf 7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern legte um gut 17 Prozent auf 495 Mio. Euro zu.
Den Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr hob der Konzern dank der starken Zahlen an. Nunmehr werden zwischen 590 Mio. und 610 Mio. Euro erwartet, gab das Unternehmen am Freitag bekannt.
Günstiger Schadenverlauf
Zuvor hatte die Uniqa noch mit 540 bis 570 Mio. Euro gerechnet. „Wir wachsen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE mit 9,2 Prozent weiterhin stark und entwickeln uns auch bei der Profitabilität besser als geplant“, kommentierte Uniqa-CEO Andreas Brandstetter. Er verwies unter anderem auf eine hohe Kostendisziplin und einen günstigen Schadenverlauf ohne größere Belastungen aus Naturkatastrophen.
Nach Segmenten gab es das stärkste Prämienwachstum in der Schaden- und Unfallversicherung, die um 11,5 Prozent auf rund 4,4 Mrd. Euro wuchs. Mit mehr als zwei Dritteln handelt es sich gemessen an den Prämien um den größten Geschäftsbereich der Gruppe. Wesentlichen Anteil am Plus habe der Rückversicherer UNIQA Re in Zürich, dessen Geschäftsvolumen in den ersten drei Quartalen ebenso stark gewachsen sei. Die Netto-Combined-Ratio (Schaden-Kosten-Quote) in der Schaden- und Unfallversicherung der UNIQA betrug 91 Prozent und blieb damit gegenüber der Vorjahresperiode konstant.
Gesundheits- und Lebensversicherung wachsen
Bei der Gesundheitsversicherung verzeichnete die Uniqa ein Plus von 8 Prozent auf gut 1,3 Mrd. Euro, in der Lebensversicherung lagen die Prämien ebenso gut 1,3 Mrd. Euro um 3,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode. Positiv habe sich dank der stabilen Entwicklung an den Finanzmärkten auch das Anlageergebnis entwickelt, das um rund ein Viertel auf 739 Mio. Euro stieg.
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