In einer Obdachlosenunterkunft wurde ein 48-Jähriger am Mittwochabend in Wien-Meidling tot aufgefunden. Zunächst war ein 41-jähriger Mitbewohner ins Visier der Ermittler geraten. Der Mann wurde festgenommen. Nach der Obduktion der Leicht steht jetzt fest: Ein Fremdverschulden ist ausgeschlossen.
Die Kopfverletzung des Mannes ist mit einem Sturz vereinbar, war jedoch nicht todesursächlich. Ein toxikologisches Gutachten ist noch ausständig, hieß es am Freitag von der Polizei in einer Aussendung.
Polizei ging zunächst von Gewalttat aus
Der Mann war am späten Mittwochabend bei einem Kontrollgang reglos im Zimmer einer Obdachloseneinrichtung entdeckt worden. Ursprünglich gingen die Ermittler davon aus, dass der Mann erschlagen worden sein könnte.
Zimmernachbar festgenommen
Neben dem verstorbenen 48-Jährigen schlief ein 41-Jähriger, bei dem Blutanhaftungen gefunden wurden. Er wurde vorläufig und mit Hilfe von Kräften der Sondereinheit WEGA festgenommen. Der Mann soll laut Angaben von Mitarbeitern der Unterkunft in der Vergangenheit wiederholt aggressives Verhalten gezeigt haben.
Bei der Vernehmung des zunächst Tatverdächtigen, die sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung verzögerte, ergaben sich laut Exekutive keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Der 41-Jährige gab laut Polizeisprecher an, dass das Opfer bereits beim Eintreten in das gemeinsame Zimmer eine blutende Wunde am Kopf gehabt habe.
Zunächst verdächtigter Mann wieder frei
Beide Männer hätten sich aber noch unterhalten, ehe sich der Jüngere Kopfhörer aufsetzte und sich schlafen legte. Mehr habe er laut eigener Aussage nicht mehr mitbekommen. Er wachte erst wieder auf, als ihn die alarmierten Rettungskräfte weckten. Die Festnahme wurde wieder aufgehoben – der Mann ist auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.
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