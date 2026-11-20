Zunächst verdächtigter Mann wieder frei

Beide Männer hätten sich aber noch unterhalten, ehe sich der Jüngere Kopfhörer aufsetzte und sich schlafen legte. Mehr habe er laut eigener Aussage nicht mehr mitbekommen. Er wachte erst wieder auf, als ihn die alarmierten Rettungskräfte weckten. Die Festnahme wurde wieder aufgehoben – der Mann ist auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.