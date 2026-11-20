In 108 Auswärtsspielen in der höchsten Spielklasse konnten die Lustenauer bisher nur sieben Siege einfahren. Zwei davon allerdings in Innsbruck, wo Markus Mader und seine Mannschaft am Samstag (17) gastieren. Den letzten Auswärtssieg feierte die Austria auch im Tivoli. Und will jetzt den nächsten nachlegen.
Der 11. Februar 2024 ist für die Austria ein historisches Datum. Denn an diesem Tag feierte die Lustenauer den bis jetzt letzten vollen Erfolg in einem fremden Stadion. Unter der Leitung von Andy Heraf siegte die Austria in Innsbruck durch Tore von Darijo Grujcic und Namory Cisse in der Nachspielzeit mit 2:0. Der Erfolg war insofern bemerkenswert, als dass das Auswärtsteam der Heimmannschaft das Spiel überließ und völlig passiv agierte. Die „Beton-Taktik“ von Heraf ging auf, der damit einen perfekten Einstand auf der Trainerbank der Lustenauer feierte. Es war überhaupt der erste Sieg der Austria in der damaligen Spielsaison, die bekanntlich mit dem Abstieg endete. „Am Tivoli hatten wir immer coole Spiele und ich denke generell gerne an die Zeit in Tirol zurück“, so Lustenau-Kapitän Matthias Maak, der damals erst in der 82. Minute eingewechselt wurde. Von der Startaufstellung sind nur noch Torhüter Domenik Schierl und Pius Grabher dabei.
Tivoli ist gutes Pflaster
Von den 108 Spielen, die Lustenau bis dato auswärts in der Bundesliga bestritten hat, konnten in insgesamt sechs Saisonen nur sieben gewonnen werden. Zwei davon bei der WSG. In dieser Spielzeit gelang der Mader-Elf auswärts bisher erst ein Punkt. Das zeigt, wie schwer sich die Mannschaft tut, auswärts anzuschreiben.
Mit den Wattenern wartet ein Gegner, der auf Augenhöhe agiert. Zudem ist das Team von Philipp Semlic zu Hause noch ohne Sieg. In sechs Heimspielen holte die WSG lediglich vier Punkte. Eine Bilanz, die Lustenau Hoffnung macht. Zumal die Austria sich in der Bundesliga nur einmal im neuen Tivoli-Stadion geschlagen geben musste und insgesamt bereits fünf Zähler holte.
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