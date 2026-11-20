Der 11. Februar 2024 ist für die Austria ein historisches Datum. Denn an diesem Tag feierte die Lustenauer den bis jetzt letzten vollen Erfolg in einem fremden Stadion. Unter der Leitung von Andy Heraf siegte die Austria in Innsbruck durch Tore von Darijo Grujcic und Namory Cisse in der Nachspielzeit mit 2:0. Der Erfolg war insofern bemerkenswert, als dass das Auswärtsteam der Heimmannschaft das Spiel überließ und völlig passiv agierte. Die „Beton-Taktik“ von Heraf ging auf, der damit einen perfekten Einstand auf der Trainerbank der Lustenauer feierte. Es war überhaupt der erste Sieg der Austria in der damaligen Spielsaison, die bekanntlich mit dem Abstieg endete. „Am Tivoli hatten wir immer coole Spiele und ich denke generell gerne an die Zeit in Tirol zurück“, so Lustenau-Kapitän Matthias Maak, der damals erst in der 82. Minute eingewechselt wurde. Von der Startaufstellung sind nur noch Torhüter Domenik Schierl und Pius Grabher dabei.