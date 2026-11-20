Sorge vor Eskalation wächst

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll Trump zuletzt wiederholt dazu gedrängt haben, die gemeinsamen Angriffe bald wieder aufzunehmen. Er empfing in den vergangenen Tagen führende Oppositionspolitiker zu Gesprächen, bei denen es besonders um die Lage im Iran ging. Gleichzeitig gibt es diplomatische Bemühungen. Der Chef des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos (CENTCOM), Brad Cooper, hat Gespräche in Saudi-Arabien geführt, unter anderem mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem Verteidigungsminister Khalid bin Salman. Zuvor hatte er Vertreter aus Israel getroffen, darunter den Generalstabschef Eyal Zamir. Dabei ging es unter anderem um „die Entwicklungen in der Region, gemeinsame Sicherheitsherausforderungen sowie eine Vertiefung der strategischen und operativen Zusammenarbeit“.