Laut einem Pentagon-Vertreter hat der Krieg gegen den Iran die USA bisher mehr als 48 Milliarden Dollar (umgerechnet 43,7 Milliarden Euro) gekostet. Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitraum bis zum 13. November. Darin sind zum Beispiel die Kosten für Munition, die Einsätze und der Austausch von Ausrüstung enthalten, nicht aber die Schäden an US-Stützpunkten in der Golfregion.
Auch der Schaden für die Weltwirtschaft ist nicht eingerechnet, wie Arthur Miller, der stellvertretende Finanzkontrolleur des US-Verteidigungsministeriums, sagte. Die 48 Milliarden Dollar sind etwa ein Viertel mehr als eine vorherige Angabe des Haushaltsamtes des Kongresses, das die Kosten bis zum 1. August auf 38 Milliarden Dollar (umgerechnet 34,6 Milliarden Euro) beziffert hatte.
Im US-Senat haben die Republikanerinnen und Republikaner jetzt einen Vorstoß abgelehnt, der die Handlungsfreiheit von Präsident Donald Trump im Iran-Krieg eingeschränkt hätte. Sie lehnten eine Resolution ab, mit der Trump dazu verpflichtet werden sollte, den Krieg zu beenden oder die Zustimmung des Kongresses einzuholen, um die Militärintervention fortzusetzen. Damit stärkt die Partei Trump den Rücken, obwohl der Unmut in der US-Bevölkerung über den Krieg als einer der zentralen Gründe für die Niederlage bei den Zwischenwahlen gilt. Ab Jänner werden die Demokratinnen und Demokraten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen.
Sorge vor Eskalation wächst
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll Trump zuletzt wiederholt dazu gedrängt haben, die gemeinsamen Angriffe bald wieder aufzunehmen. Er empfing in den vergangenen Tagen führende Oppositionspolitiker zu Gesprächen, bei denen es besonders um die Lage im Iran ging. Gleichzeitig gibt es diplomatische Bemühungen. Der Chef des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos (CENTCOM), Brad Cooper, hat Gespräche in Saudi-Arabien geführt, unter anderem mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem Verteidigungsminister Khalid bin Salman. Zuvor hatte er Vertreter aus Israel getroffen, darunter den Generalstabschef Eyal Zamir. Dabei ging es unter anderem um „die Entwicklungen in der Region, gemeinsame Sicherheitsherausforderungen sowie eine Vertiefung der strategischen und operativen Zusammenarbeit“.
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