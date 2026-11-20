Die gesamte Region bereitet sich schon auf die Audi FIS Damen Skiweltcup-Rennen in Gosau vor. Am 28. und 29. Dezember duellieren sich die Rennläuferinnen auf dem Hornspitz und pro Tag haben 15x2 „Krone“-Gewinner die Chance auf exklusiven Zutritt ins „Krone“-Weltcup-Haus samt Verpflegung und besonderem Rahmenprogramm. Gleich hier mitspielen.
Es ist das Ski-Spektakel, auf das Oberösterreich gewartet hat: Am 28. und 29. Dezember werden die Damen-Rennen im Riesenslalom und Slalom im Zuge des Audi FIS Damen Skiweltcups in Gosau ausgetragen! Die „Krone“ ist wie immer live dabei und öffnet mit dem „Krone“-Weltcup-Haus die Tür zum besonders gemütlichen Erlebnis direkt neben dem Zielgelände. In der Moosalm empfangen wir an beiden Tagen je 15x2 „Krone“-Gewinner mit folgendem Programm:
Und weil das „Krone“-Weltcup-Haus ein gern gesehener Treffpunkt ist, wird sich bestimmt der ein oder andere Überraschungsbesuch zwischen und nach den Durchgängen ankündigen. Also gleich im untenstehenden Formular Favoriten-Tag auswählen, Daten angeben und schon hat man die Chance auf den Gewinn. Info: Der Gewinn inkludiert den ganztägigen Zugang zum „Krone“-Weltcup-Haus inkl. Verpflegung bis 16 Uhr, Eintrittskarten für die Rennen sind nicht inkludiert und hier erhältlich. Mitspielen ist bis 27. November um 09:00 Uhr möglich.