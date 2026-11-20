Und weil das „Krone“-Weltcup-Haus ein gern gesehener Treffpunkt ist, wird sich bestimmt der ein oder andere Überraschungsbesuch zwischen und nach den Durchgängen ankündigen. Also gleich im untenstehenden Formular Favoriten-Tag auswählen, Daten angeben und schon hat man die Chance auf den Gewinn. Info: Der Gewinn inkludiert den ganztägigen Zugang zum „Krone“-Weltcup-Haus inkl. Verpflegung bis 16 Uhr, Eintrittskarten für die Rennen sind nicht inkludiert und hier erhältlich. Mitspielen ist bis 27. November um 09:00 Uhr möglich.