Wie realistisch ist eine endgültige Rückkehr in die EU?

Andy Burnham will die Beziehungen zur EU auf eine neue Grundlage stellen. Als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit im Jänner 2020 hat er auch deutlich mit der Rückkehr in die Zollunion kokettiert. In den vergangenen Wochen wurden die Aussagen etwas abgeschwächt, konkrete Optionen für die Zukunft sollen erst nach dem Brüssel-Gipfel erörtert werden. Eine sofortige Rückkehr in Binnenmarkt oder Zollunion gilt aber als ausgeschlossen.