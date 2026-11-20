Zudem gab er zu Protokoll, dass die russische Aggression offenkundig „keine Grenzen und internationalen Regeln“ kenne. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung. Der Vorfall werfe ein Schlaglicht darauf, was in der Ukraine wirklich passiere: „Auf der einen Seite wird von Russland der Eindruck vermittelt, an Friedensgesprächen interessiert zu sein. Auf der anderen Seite werden exterritoriale Einrichtungen – wie die österreichische Botschaft – beschädigt und in diesen Krieg hineingezogen.“

Als Reaktion auf den Angriff ließ Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auch den russischen Botschafter ins Außenministerium zitieren, teilte eine Sprecherin am Donnerstagabend mit.