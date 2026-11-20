Das hätte böse enden können! Bei einem russischen Angriff ist Österreichs Botschaft in Kiew am Donnerstag beschädigt worden. Ein heimischer Diplomat schilderte nun die „laute Explosion“ – und die bangen Momente in einem Alltag, der für alle schwieriger geworden ist.
Der Schock sitzt tief, plötzlich war der Krieg wieder ganz nahe. Daniel Röthlin, stellvertretender Missionschef und Geschäftsträger der österreichischen Botschaft in Kiew, schilderte im Ö1-„Morgenjournale“ die bangen Minuten.
Bange Momente in Kiew
„Ich war am Gang, als wir die laute Explosion vernommen haben“, erklärte der heimische Diplomat am Morgen nach dem Angriff. Die Belegschaft hätte daraufhin sofort Zuflucht in den Schutzräumen gesucht. „Wir haben zum Glück Splitterschutzfolien an allen Fenstern, die sich bewährt haben“, sagte Röthlin. „Die kaputten Fenster sind nicht geborsten.“ Das Wichtigste: Das gesamte Team der Botschaft sei wohlauf.
Aus der ukrainischen Hauptstadt wolle man sicher aber nicht vertreiben lassen. Ein Abzug sei nicht geplant, die Situation werde aber mit Wien und „europäischen Partnern“ laufen evaluiert.
Der Alltag ist Röthlin zufolge in den vergangenen Monaten jedoch deutlich schwerer geworden – auch „aufgrund der düsenbetriebenen Drohnen“ (siehe Grafik oben). Es komme mittlerweile deutlich häufiger zu Luftalarmen. Das habe unmittelbare Konsequenzen. Supermärkte würden häufiger geschlossen, zudem sei der Transport eingeschränkt: „Das ist für uns alle belastend und macht es notwendig, dass wir uns an die Lage immer anpassen.“
Stocker kritisiert „grenzenlose“ Aggression
„Das ist völlig inakzeptabel: Diplomatische Vertretungen sind unverletzlich und müssen zu jeder Zeit geschützt werden“, schrieb Bundeskanzler Christian Stocker in einem englischsprachigen Post. Er habe mit dem Team in Kiew telefoniert und sei „äußerst erleichtert, dass sie körperlich unverletzt geblieben sind“.
Zudem gab er zu Protokoll, dass die russische Aggression offenkundig „keine Grenzen und internationalen Regeln“ kenne. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung. Der Vorfall werfe ein Schlaglicht darauf, was in der Ukraine wirklich passiere: „Auf der einen Seite wird von Russland der Eindruck vermittelt, an Friedensgesprächen interessiert zu sein. Auf der anderen Seite werden exterritoriale Einrichtungen – wie die österreichische Botschaft – beschädigt und in diesen Krieg hineingezogen.“
Als Reaktion auf den Angriff ließ Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auch den russischen Botschafter ins Außenministerium zitieren, teilte eine Sprecherin am Donnerstagabend mit.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwies auf das zeitliche Zusammenfallen des Angriffs mit dem Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin beim APEC-Gipfel in Shenzhen. „Putin inszenierte sich als globaler Führer in Shenzhen. In Wirklichkeit ist er ein globaler Verbrecher und Terrorist. Und er sollte auch so behandelt werden“, so der Ukraine-Chefdiplomat, der auch Fotos vom beschädigten Inneren der Botschaft postete (siehe Bilder unten). Auch an den internationalen Vertretungen der Niederlande und Brasilien seien Schäden festgestellt worden.
Bei dem Schock-Vorfall handelt es sich bereits um die zweite Beschädigung einer österreichischen Vertretung in der Ukraine in dieser Woche. Am Dienstag war das Honorarkonsulat in Dnipro betroffen. Auch dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auf einem Foto waren Scherben einer Glastür zu einem Besprechungsraum zu sehen, an dessen Wand das offizielle Porträt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hängt.
Österreich zählt zu jenen Staaten, die die Ukraine in ihrer legitimen Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands unterstützen. Aufgrund der Neutralität leistet Österreich keine militärische Hilfe, trägt aber die EU-Sanktionen gegen den Aggressor mit und leistet dem EU-Kandidatenland auch umfangreiche zivile und finanzielle Unterstützung.
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