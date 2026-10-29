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Bei der Radball-WM

Dieser TikTok-Star greift nach dem nächsten Titel

„Krone“-Plus
29.10.2026 13:25
(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Patrick Schnetzer kämpft ab heute mit Partner Markus Bröll bei der Radball-WM in Ludwigsburg um den Titel, schon heute wartet mit der Schweiz einer der größten Konkurrenten. Den Vorarlberger kennt man auch im Internet – auf TikTok steigerte er den Bekanntheitsgrad seiner Sportart durch millionenfach geklickte Videos.

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Ein Hund soll 1893 der Ideengeber für den Radballsport gewesen sein. Damals soll ein Vierbeiner einem Kunstradfahrer vor das Fahrrad gelaufen sein, der schob ihn dann mehr oder weniger behutsam mit dem Vorderrad zur Seite – was dann bald mit einem Ball versucht und für tauglicher befunden wurde. Heute lebt der Sport weiter, wenn auch nicht auf der großen Bühne. Der Österreicher Patrick Schnetzer hat ihn trotzdem zu einem wichtigen Teil seines Lebens gemacht, holte mit Partner Markus Bröll in seiner Karriere schon sechs Weltmeistertitel. Und greift nun den nächsten an.

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