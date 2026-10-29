50.000 Euro! Klage im Eishockey-Unterhaus

Eine Overtime vor dem Gericht! Im letztjährigen zweiten Match im Eishockey-Finale in der Division I wurde Althofens Arno Kropiunig von Steindorfs Philipp Kreuzer gegen den Kopf gecheckt, erlitt eine Gehirnerschütterung. Jetzt trudelte bei Kreuzer eine privatrechtliche Klage ein. Steindorf-Boss Hans-Jürgen Tschernutter ist erzürnt, versteht das ganze Theater nicht.
Gerade erst ist in Kärnten im Eishockey die Division I gestartet – schon gibt’s einen absoluten Aufreger! Althofen-Spieler Arno Kropiunig klagt privatrechtlich Steindorf-Crack Philipp Kreuzer. Dieser hatte Kropiunig im letztjährigen zweiten Finalmatch mit einem illegalen Check zum Kopf niedergestreckt.
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