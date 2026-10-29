Lilli Tagger gegen Magda Linette – heute LIVE

Die Osttirolerin Lilli Tagger trifft beim WTA-250er-Tennisturnier in Guangzhou nach ihrem Sieg im Generationenduell mit der 46-jährigen Venus Williams heute in der zweiten Runde auf die Polin Magda Linette (WTA-Rang 71). Das Match ist als 4. Spiel am Centre Court (nicht vor 12 Uhr) angesetzt. Wir berichten live – siehe Ticker unten.