Wasserleitung fehlt: Grazer sitzen am Trockenen

Was Josef Schuster erzählt, kann man kaum glauben: Im Jahr 2026 sind 31 Haushalte im Grazer Stiftingtal noch immer nicht an das städtische Wassernetz angeschlossen – und das, obwohl einige seit Jahren darum kämpfen. „Die Lage ist für die Leute vor Ort ein Wahnsinn“, berichtet der Bezirksvorsteher aus dem Bezirk Ries (ÖVP). „Das Klima macht sich bemerkbar. Es wird immer trockener.“