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Nach Mord an Sohn

Vier Jahre nach Entlassung Tochter niedergestochen

Oberösterreich
29.10.2026 05:00
In einem Bus in Bad Goisern (Oberösterreich) kam es zu dem Messerangriff.
In einem Bus in Bad Goisern (Oberösterreich) kam es zu dem Messerangriff.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

2018 hatte eine jetzt 45-Jährige ihren Sohn ermordet, büßte dafür im Maßnahmenvollzug. 2022 wurde sie unter Auflagen bedingt entlassen, vier Jahre später attackierte sie ihre Tochter (13) mit einem Messer. Der Verteidiger der Beschuldigten weiß, wie es zu dem Zusammentreffen kommen konnte und was seine Mandantin zu dem Angriff sagt.

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Es waren verstörende Szenen, die sich am 17. August in einem Bus in Bad Goisern zugetragen hatten. Mehrere Fahrgäste mussten zusehen, wie eine 45-jährige Mutter „Dämon, Dämon“ schrie und danach ihre neben sich sitzende Tochter (13) am Hals mit einem Messer attackierte. Während Augenzeugen die Mutter entwaffneten und die 13-Jährige von ihr wegzerrten, setzte ein weiterer Fahrgast einen Notruf ab.

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