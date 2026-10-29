Vier Jahre nach Entlassung Tochter niedergestochen

2018 hatte eine jetzt 45-Jährige ihren Sohn ermordet, büßte dafür im Maßnahmenvollzug. 2022 wurde sie unter Auflagen bedingt entlassen, vier Jahre später attackierte sie ihre Tochter (13) mit einem Messer. Der Verteidiger der Beschuldigten weiß, wie es zu dem Zusammentreffen kommen konnte und was seine Mandantin zu dem Angriff sagt.