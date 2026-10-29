„Sagt uns, was Erwachsene nicht verstanden haben“

Fast jeder Zweite kämpft mit Schönheitsidealen

Und der ständige Vergleich mit anderen hinterlässt Spuren: 45 Prozent der befragten 16- bis 25-Jährigen geben an, dass mediale Beiträge bei ihnen Druck auslösen, ihren Körper zu verändern. Nur etwas mehr als die Hälfte ist mit dem eigenen Aussehen eher oder sehr zufrieden.