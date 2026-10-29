Warum Ihnen diese Gesten gefährlich werden können

Der Daumen bzw. seine Papillarleisten gelten bei jedem Menschen als einzigartig und daher besonders sicher. In den vergangenen Jahren haben sich Fingerabdrücke deshalb als sichere Methode zur Entsperrung unseres wohl wichtigsten Alltagsgegenstandes etabliert: des Smartphones. Nur kurz aufs Display oder einen entsprechenden Scanner gelegt, und schon erhalten wir Zugriff auf unser Persönlichstes – Dokumente, Fotos, Videos, E-Mails und mehr.