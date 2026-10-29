Deutsche Polizei ermittelt gegen Wolfs-Pflegerin

Tierpflegerin soll rasch eingegriffen haben

Noch bevor der Tierpark offiziell öffnete, sollten die Kinder Tierpfleger begleiten dürfen – gegen 9 Uhr kam es schließlich zu der folgenschweren Attacke. Die Mitarbeiterin soll durch ihr schnelles Handeln verhindert haben, dass die beiden anderen Kinder zu Schaden kamen. Dennoch wird nun geprüft, ob sich die Tierpflegerin der fahrlässiger Körperverletzung schuldig gemacht hatte.