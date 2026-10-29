Bewegende Geste nach Zug-Katastrophe in Spanien

Der Spanier hatte beim 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg per Volley den sehenswerten Schlusspunkt gesetzt. Die anschließende Geste ist auf dem von ihm veröffentlichten Foto zu sehen: Der neunmalige spanische Nationalspieler und fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid kniete auf dem Rasen nieder, senkte seinen Kopf und richtete den rechten Zeigefinger gen Himmel. Seinen Beitrag versah Vazquez mit einem schwarzen Herzen.