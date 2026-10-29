Bewegende Geste nach Zug-Katastrophe in Spanien

Bewegende Geste nach der schlimmen Zug-Katastrophe in Spanien: Bayer Leverkusens Lucas Vazquez widmete den Sieg seiner Mannschaft im DFB-Pokal und sein Traumtor den Opfern in seiner Heimat.
„Für euch! Dieser Sieg und dieses Tor sind den Opfern und ihren Familien gewidmet. Meine ganze Anteilnahme an diesem Tag, der uns Spanier so sehr schmerzt“, schrieb der 35-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Kanal.
Der Spanier hatte beim 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg per Volley den sehenswerten Schlusspunkt gesetzt. Die anschließende Geste ist auf dem von ihm veröffentlichten Foto zu sehen: Der neunmalige spanische Nationalspieler und fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid kniete auf dem Rasen nieder, senkte seinen Kopf und richtete den rechten Zeigefinger gen Himmel. Seinen Beitrag versah Vazquez mit einem schwarzen Herzen.
68 Tote, mehr als 100 Verletzte
Am Mittwochmorgen waren in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha südlich von Madrid zwei Hochgeschwindigkeitszüge auf gerader Strecke zusammengestoßen. Bei dem schweren Unglück kamen mindestens 68 Menschen ums Leben, mehr als 100 Verletzte mussten medizinisch versorgt werden.
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