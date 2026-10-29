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Bewegende Geste nach Zug-Katastrophe in Spanien

Fußball International
29.10.2026 12:01
Leverkusen-Star Lucas Vazquez ging nach seinem Traumtor auf die Knie und gedachte der Opfer der ...
Leverkusen-Star Lucas Vazquez ging nach seinem Traumtor auf die Knie und gedachte der Opfer der Zug-Katastrophe in Spanien.(Bild: Krone-Collage/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF, AFP/OSCAR DEL POZO)
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Von krone Sport

Bewegende Geste nach der schlimmen Zug-Katastrophe in Spanien: Bayer Leverkusens Lucas Vazquez widmete den Sieg seiner Mannschaft im DFB-Pokal und sein Traumtor den Opfern in seiner Heimat.

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„Für euch! Dieser Sieg und dieses Tor sind den Opfern und ihren Familien gewidmet. Meine ganze Anteilnahme an diesem Tag, der uns Spanier so sehr schmerzt“, schrieb der 35-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Kanal.

Der Spanier hatte beim 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg per Volley den sehenswerten Schlusspunkt gesetzt. Die anschließende Geste ist auf dem von ihm veröffentlichten Foto zu sehen: Der neunmalige spanische Nationalspieler und fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid kniete auf dem Rasen nieder, senkte seinen Kopf und richtete den rechten Zeigefinger gen Himmel. Seinen Beitrag versah Vazquez mit einem schwarzen Herzen.

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