So kinderleicht ist die Flucht aus der Auszeit-WG

Nach seiner Flucht aus der Klinik Donaustadt in Wien ist ein syrischer Intensivtäter wieder in der Auszeit-WG. Die „Krone“ hakte nach: Wie konnte das passieren – und sind solche Pannen bei einem Millionenprojekt akzeptabel?
Er setzt sich einfach aus dem Spital ab – und muss dafür nichts befürchten. Der 13-jährige Syrer, wegen mehrerer Raubüberfälle vorgemerkt, ist seit Dienstag wieder in der Auszeit-WG. Festgenommen wurde er nicht. Eine Strafe droht ihm ebenso wenig, denn er ist strafunmündig. Das bestätigt Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).
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