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„War einkalkuliert“

So kinderleicht ist die Flucht aus der Auszeit-WG

Wien
28.10.2026 19:00
Ein Haus wurde umgebaut und mit vergitterten Fenstern ausgestattet. (Symbolbild)
Ein Haus wurde umgebaut und mit vergitterten Fenstern ausgestattet. (Symbolbild)(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Porträt von Lisa Schinagl
Von Philipp Stewart und Lisa Schinagl

Nach seiner Flucht aus der Klinik Donaustadt in Wien ist ein syrischer Intensivtäter wieder in der Auszeit-WG. Die „Krone“ hakte nach: Wie konnte das passieren – und sind solche Pannen bei einem Millionenprojekt akzeptabel?

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Er setzt sich einfach aus dem Spital ab – und muss dafür nichts befürchten. Der 13-jährige Syrer, wegen mehrerer Raubüberfälle vorgemerkt, ist seit Dienstag wieder in der Auszeit-WG. Festgenommen wurde er nicht. Eine Strafe droht ihm ebenso wenig, denn er ist strafunmündig. Das bestätigt Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).

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