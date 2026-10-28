So kinderleicht ist die Flucht aus der Auszeit-WG

Er setzt sich einfach aus dem Spital ab – und muss dafür nichts befürchten. Der 13-jährige Syrer, wegen mehrerer Raubüberfälle vorgemerkt, ist seit Dienstag wieder in der Auszeit-WG. Festgenommen wurde er nicht. Eine Strafe droht ihm ebenso wenig, denn er ist strafunmündig. Das bestätigt Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).