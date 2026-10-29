Wacker gegen Wattens war immer etwas Besonderes

Das Duell der Tiroler Top-Klubs war stets brisant – doch 2026 knackte man nun den Besucherrekord. Der 6:5-Sieg der WSG Tirol nach Elfmeterschießen war überhaupt der erste Cupsieg der Wattener gegen den großen Bruder. Auch die letzten fünf Profi-Duell in der 2. Liga waren an Wacker gegangen.