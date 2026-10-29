„Ist es nicht lustig?“ Antonelli sorgt für Staunen

„Kimi ist vor dem Fertigmachen, noch bevor er sich angezogen hat, in mein Büro gekommen, hat sich auf dieses Sofa gesetzt und gesagt: ‘Dieses Rennen werde ich einfach genießen. Und ist das nicht lustig? Ich denke überhaupt nicht an die Meisterschaft‘“, erinnerte sich Toto Wolff an die Momente vor dem Austin-Start in der Vorwoche. „Behalte genau diese Einstellung bei. Du hast den besten Job der Welt. Vergiss das nicht“, habe ihm Wolff entgegnet. „Deshalb hat er auch die richtige mentale Einstellung.“