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Kurz vor F1-Krönung

„Ist es nicht lustig?“ Antonelli sorgt für Staunen

Formel 1
29.10.2026 12:32
Toto Wolff (li.) und sein Schützling Kimi Antonelli.
Toto Wolff (li.) und sein Schützling Kimi Antonelli.(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kimi Antonelli greift mit seiner jugendlichen Begeisterung und Freude am Rennsport nach den Sternen. Und auch abseits der Rennstrecke sorgt der Formel-1-Jungstar für Staunen. 

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„Kimi ist vor dem Fertigmachen, noch bevor er sich angezogen hat, in mein Büro gekommen, hat sich auf dieses Sofa gesetzt und gesagt: ‘Dieses Rennen werde ich einfach genießen. Und ist das nicht lustig? Ich denke überhaupt nicht an die Meisterschaft‘“, erinnerte sich Toto Wolff an die Momente vor dem Austin-Start in der Vorwoche. „Behalte genau diese Einstellung bei. Du hast den besten Job der Welt. Vergiss das nicht“, habe ihm Wolff entgegnet. „Deshalb hat er auch die richtige mentale Einstellung.“

Vor Krönung in Mexiko
Seines Erfolgs in Austin zum Trotz hat Antonelli die Titelfeier in der Vorwoche noch verschieben müssen. In Mexiko-Stadt hat der 20-jährige Mercedes-Fahrer nun den zweiten „Matchball“. Am Sonntag (21 Uhr MEZ/live im sportkrone.at-Ticker) reicht ihm schon Platz neun, um sich vorzeitig zum jüngsten Weltmeister der Geschichte zu krönen. Zweifel daran gibt es eigentlich keine mehr. Wolff bezifferte die Wahrscheinlichkeit mit „99,9 Prozent“.

Vor dem fünftletzten Rennen der Saison hat Antonelli 123 Punkte mehr als sein Teamkollege George Russell, auf Altmeister Lewis Hamilton sind es 124. In den 18 bisherigen Saisonrennen landete Antonelli nur zweimal nicht unter den besten neun. Kaum denkbar also, dass sich der Senkrechtstarter nicht zum jüngsten Champion aller Zeiten und zum ersten italienischen Triumphator seit Alberto Ascari 1953 im Ferrari macht.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)

Von einem „Sicherheitslauf“ Antonellis am Autodromo Hermanos Rodriguez mit dem berühmten Abschnitt durch das Stadion „Foro Sol“ kann daher nicht ausgegangen werden. Die Strecke liegt auf 2285 Metern Höhe, wodurch die Luft deutlich dünner ist. Das führt zu geringerem Luftwiderstand und hohen Geschwindigkeiten, erschwert aber gleichzeitig die Kühlung von Motor und Bremsen. „Ich gehe mit derselben Einstellung heran: so viel Spaß wie möglich haben und hoffentlich um einen weiteren Sieg kämpfen“, sagte er. „Am besten wäre es, ganz oben abzuschließen. Das ist das Ziel“, erklärte Antonelli.

Fällt auch in der Konstrukteurs-WM die Entscheidung?
Mercedes könnte außerdem die Konstrukteurs-WM gewinnen. Dafür müsste jedoch alles perfekt laufen, während Ferrari einen schlechten Tag erwischen müsste. Wahrscheinlicher scheint eine Entscheidung erst beim folgenden Rennen in Brasilien.

Lando Norris gewann das Rennen in Mexiko im vergangenen Jahr von der Pole-Position aus. McLaren hat jedoch noch Rückstand aufzuholen und dürfte diesmal weniger konkurrenzfähig sein. Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat in Mexiko ebenfalls eine starke Bilanz mit fünf Siegen in den letzten acht Rennen aufzuweisen.

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