Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern

Gasexplosion vermutet

Die Polizei erklärte, dass es sich womöglich um eine Gasexplosion handeln könnte. Die Feuerwehr bestätigte, dass es Gas in dem Gebäude gibt. An der Front des Hauses sind große Schäden zu sehen. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, galt das Wohnhaus als einsturzgefährdet. Bislang konnte niemand die betroffene Wohnung oder die umliegenden Wohneinheiten betreten.