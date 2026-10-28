„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hat ein lauter Knall ein Mehrfamilienhaus in Regensburg in Bayern erschüttert – das Gebäude geriet nach der Explosion in Brand. Mehrere Menschen wurden verletzt, Personen werden vermisst.
Nach dem Vorfall im Südosten der Stadt war ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. Um 4 Uhr früh hatte es einen lauten Knall gegeben, dann stand das Wohnhaus in Flammen. „Es hat geknallt und es war laut“, erklärte eine Anwohnerin dem Sender BR.
Mindestens vier Menschen wurden teils schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Behörden gehen zudem von drei vermissten Personen aus – es wird derzeit geprüft, ob sich diese zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude befunden haben.
Bilder vom Einsatzort:
Gasexplosion vermutet
Die Polizei erklärte, dass es sich womöglich um eine Gasexplosion handeln könnte. Die Feuerwehr bestätigte, dass es Gas in dem Gebäude gibt. An der Front des Hauses sind große Schäden zu sehen. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, galt das Wohnhaus als einsturzgefährdet. Bislang konnte niemand die betroffene Wohnung oder die umliegenden Wohneinheiten betreten.
Der Technische Hilfsdienst muss nun das Gebäude sichern, ehe es auf weitere Opfer kontrolliert werden kann. Das könne allerdings noch eine längere Zeit dauern, erklärte der Feuerwehreinsatzleiter. Die direkt angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurden vorsorglich evakuiert und die Bewohner in eine Gaststätte in der Nähe untergebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.