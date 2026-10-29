„Lokalmatadore sind immer gut und wichtig“

Mit Jurij Rodionov scheiterte auch der zweite Österreicher im Einzel in Runde eins. Ein Ass, das um den Titel spielt, ist fast das einzige, das dem Top-Turnier fehlt – das meint auch Tennis-Legende Thomas Muster.
Mit dem Starterfeld in diesem Jahr haben die Erste Bank Open die Messlatte noch einmal nach oben verschoben, auch den Mitspieler Basel trotz des dortigen Antretens von Novak Djokovic klar ausgestochen. Nur eins fehlt manchem Fan, die mit einem kleinen Schuss Wehmut: Ein Österreicher, der um den Titel mitspielt – wie es früher mit Horst Skoff, Thomas Muster oder Dominic Thiem der Fall war. Dass es einen solchen Helden nicht unbedingt zur Erfolgsgeschichte des Turniers braucht, beweist die Tatsache, dass die Stadthalle erstmals in der Geschichte jeden Tag ausverkauft ist. Nur, schön wäre es eben doch.
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