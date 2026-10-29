Chinesen ziehen jetzt Ziegel statt Haustieren groß

Ein Ziegelstein als Gefährte

Die Pflege ist denkbar einfach. Der Ziegel wird mehrmals täglich mit Wasser besprüht. Mit der Zeit können sich bereits vorhandene Moossporen oder welche aus der Luft auf seiner Oberfläche ansiedeln und dort wachsen. Anders als Hunde oder Katzen müssen die steinernen Gefährten weder gefüttert noch ausgeführt werden. Bei Wassermangel kann das Moos in einen Ruhezustand übergehen und nach erneutem Befeuchten weiterwachsen.