Im Siedlungsgebiet: „Wolf stand plötzlich vor uns“

Es war noch stockdunkel und gerade einmal 6.30 Uhr, als sich der Gmünder Markus Berger und sein Kollege vergangene Woche mit dem Auto auf den Weg in die Arbeit nach Eisentratten bei Krems machten. Es schien nach einem ganz normalen Morgen – bis plötzlich wie aus dem Nichts ein Wolf vor ihnen auftauchte.