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Zwei Freunde packen an

Darum sind Gipfelkreuze keine Klettergerüste

Bergkrone
29.10.2026 12:00
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Wer für das perfekte Gipfelfoto auf ein Kreuz klettert, riskiert nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern beschädigt oft auch jahrzehntealte Konstruktionen. Hannes Ladstätter (49) und Roland Köfmüller (51) aus dem Kärntner Lesachtal wissen, wie viel Arbeit in diesen Wahrzeichen steckt. Die beiden Freunde haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Gipfelkreuze zu retten – und damit ein Stück lebendige Bergtradition zu bewahren.

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Wer auf einem Berggipfel steht, genießt meist die Aussicht. Hannes Ladstätter und Roland Köfmüller werfen hingegen auch einen prüfenden Blick auf das Gipfelkreuz. Wind, Schnee, Eis und Blitzschläge haben bei vielen dieser weithin sichtbaren Wahrzeichen ihre Spuren hinterlassen. Und jene Menschen, die sie einst mit viel Idealismus errichtet haben, sind oft nicht mehr.

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