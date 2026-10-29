Darum sind Gipfelkreuze keine Klettergerüste

Wer für das perfekte Gipfelfoto auf ein Kreuz klettert, riskiert nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern beschädigt oft auch jahrzehntealte Konstruktionen. Hannes Ladstätter (49) und Roland Köfmüller (51) aus dem Kärntner Lesachtal wissen, wie viel Arbeit in diesen Wahrzeichen steckt. Die beiden Freunde haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Gipfelkreuze zu retten – und damit ein Stück lebendige Bergtradition zu bewahren.