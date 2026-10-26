Kreuzfahrtschiff-Chefin: „Sind nicht im Zillertal“

Durchsage: „Ja, das ist halt so am Meer“

Einige Gäste sollen nach dem Vorfall unter Schock stehen. Die Kreuzfahrtchefin des Schiffes versuchte, die Passagiere in einer Durchsage zu beruhigen. „Verehrte Gäste, hier spricht ihre Kreuzfahrtdirektorin. Sie werden es gemerkt haben, wir haben eine Kollision mit einem anderen Schiff gehabt. Es ist nichts Schlimmes passiert. Sie können ganz beruhigt sein“, erklärte sie über die Lautsprecher. „Das erst mal vorab. Wir fahren jetzt zurück an die Pier und werden natürlich aus Sicherheitsgründen überprüfen, was passiert ist, und es müssen wahrscheinlich einige Arbeiten verrichtet werden. Das Wichtigste aber ist: Es ist alles in Ordnung. Und ich zitiere mal einen Kapitän, mit dem ich mal gefahren bin, der sagte, wir sind ja hier schließlich nicht im Zillertal. Ja, das ist halt so am Meer.“