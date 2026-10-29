RAF Camora und Co. batteln mit Freestylern

Am 27. und 28. November wartet mit Airdrenaline ein Mega-Highlight am Bergisel. Nach sportlichen Showeinalgen im FIS-Freeski und Snowboard-Big-Air sorgen die Rapper SSIO, K.I.Z, RAF Camora und Bonez MC für ordentliche Festival-Stimmung.
Dieses Wochenende hat das Zeug zum absoluten Knaller! Ende November gastiert mit Airdrenaline erstmals der FIS-Freeski- und Snowboard-Big-Air am Bergisel. Und das mit einem gewaltigen Line-up! Allen voran Österreichs Snowboard-Queen Anna Gasser. Für die Doppelolympiasiegerin ist das Event einer der letzten Stopps ihrer aktiven Karriere – und ein Traum, der in Erfüllung geht: „Ich habe das Air and Style immer im Fernsehen geschaut. Das war immer cool und spektakulär“, erinnert sich die 35-jährige Kärntnerin. Außerdem sind mit Mathilde Gremaud, Su Yiming und Birk Ruud weitere internationale Top-Stars am Start.
Los geht’s am Freitag, den 27. November mit den Freestyle-Stars, bis am Samstag die Snowboard-Asse das Kommando übernehmen. Wenn die Rider durch die Luft fliegen, sich drehen und mit ihren Tricks punkten, ist äußerste Präzision und Kreativität gefragt. Denn im Kampf um den Sieg entscheiden oft winzige Details. Doch Airdrenaline wäre nicht das, was es ist, wenn nach dem Sport schon Schluss wäre.
Das Programm verspricht fast sechs Stunden Nonstop-Action pro Tag, die Sportfans und Musikliebhaber gleichermaßen auf Touren bringen wird. Kein Wunder also, dass das Karten-Kontingent fast aufgebraucht ist.Am Freitag bringen SSIO und K.I.Z. die Bühne zum Beben. Am Samstag legen RAF Camora und Bonez MC nach. DJ Stylewarz liefert an beiden Tagen die passenden BeatsAirdrenaline verbindet damit Weltklasse-Sport mit urbanem Lifestyle und Festivalfeeling.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.