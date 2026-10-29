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Airdrenaline is back

RAF Camora und Co. batteln mit Freestylern

Sport
29.10.2026 12:47
Am Bergisel warten Freestyle-Highlights und Partystimmung.
Am Bergisel warten Freestyle-Highlights und Partystimmung.(Bild: Air+Style)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Am 27. und 28. November wartet mit Airdrenaline ein Mega-Highlight am Bergisel. Nach sportlichen Showeinalgen im FIS-Freeski und Snowboard-Big-Air sorgen die Rapper SSIO, K.I.Z, RAF Camora und Bonez MC für ordentliche Festival-Stimmung.

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Dieses Wochenende hat das Zeug zum absoluten Knaller! Ende November gastiert mit Airdrenaline erstmals der FIS-Freeski- und Snowboard-Big-Air am Bergisel. Und das mit einem gewaltigen Line-up! Allen voran Österreichs Snowboard-Queen Anna Gasser. Für die Doppelolympiasiegerin ist das Event einer der letzten Stopps ihrer aktiven Karriere – und ein Traum, der in Erfüllung geht: „Ich habe das Air and Style immer im Fernsehen geschaut. Das war immer cool und spektakulär“, erinnert sich die 35-jährige Kärntnerin. Außerdem sind mit Mathilde Gremaud, Su Yiming und Birk Ruud weitere internationale Top-Stars am Start.

Snowboard-Ass Anna Gasser kommt Ende November nach Innsbruck.
Snowboard-Ass Anna Gasser kommt Ende November nach Innsbruck.(Bild: GEPA)

Los geht’s am Freitag, den 27. November mit den Freestyle-Stars, bis am Samstag die Snowboard-Asse das Kommando übernehmen. Wenn die Rider durch die Luft fliegen, sich drehen und mit ihren Tricks punkten, ist äußerste Präzision und Kreativität gefragt. Denn im Kampf um den Sieg entscheiden oft winzige Details. Doch Airdrenaline wäre nicht das, was es ist, wenn nach dem Sport schon Schluss wäre. 

RAF Camora und Co. werden für die nötigen Beats sorgen.
RAF Camora und Co. werden für die nötigen Beats sorgen.(Bild: Krone KREATIV/Instagram-Story/RAF Camora, Björn. B)

Das Programm verspricht fast sechs Stunden Nonstop-Action pro Tag, die Sportfans und Musikliebhaber gleichermaßen auf Touren bringen wird. Kein Wunder also, dass das Karten-Kontingent fast aufgebraucht ist.Am Freitag bringen SSIO und K.I.Z. die Bühne zum Beben. Am Samstag legen RAF Camora und Bonez MC nach. DJ Stylewarz liefert an beiden Tagen die passenden BeatsAirdrenaline verbindet damit Weltklasse-Sport mit urbanem Lifestyle und Festivalfeeling. 

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