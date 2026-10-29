RAF Camora und Co. batteln mit Freestylern

Dieses Wochenende hat das Zeug zum absoluten Knaller! Ende November gastiert mit Airdrenaline erstmals der FIS-Freeski- und Snowboard-Big-Air am Bergisel. Und das mit einem gewaltigen Line-up! Allen voran Österreichs Snowboard-Queen Anna Gasser. Für die Doppelolympiasiegerin ist das Event einer der letzten Stopps ihrer aktiven Karriere – und ein Traum, der in Erfüllung geht: „Ich habe das Air and Style immer im Fernsehen geschaut. Das war immer cool und spektakulär“, erinnert sich die 35-jährige Kärntnerin. Außerdem sind mit Mathilde Gremaud, Su Yiming und Birk Ruud weitere internationale Top-Stars am Start.