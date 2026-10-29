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Null Punkte: China-SUV unterirdisch im Crashtest!

Motor
29.10.2026 13:01
Der Chery Tiggo 2 Pro bekam im Crashtest keinen einzigen Stern.
Der Chery Tiggo 2 Pro bekam im Crashtest keinen einzigen Stern.(Bild: Latin NCAP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Rückfall in die Zeiten, als China-Autos echte China-Böller waren: Ein SUV aus dem Chery-Konzern ist beim aktuellen Latin-NCAP-Crashtest komplett durchgefallen: Der Chery Tiggo 2 kommt auf null Sterne, null Prozent beim Erwachsenen- und Kinderschutz – und zeigte beim Frontalcrash sogar ein Brandrisiko.

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Der Chery Tiggo 2, je nach Markt auch Tiggo 2 Pro oder Tiggo 2 Pro Max genannt, ist ein günstiges kompaktes SUV aus China, das vor allem in Lateinamerika, Asien und anderen Schwellenmärkten angeboten wird. Mit 4,20 Meter Länge und 2,56 Meter Radstand bewegt er sich größenmäßig etwa im Bereich eines VW T-Cross. Typisch ist ein einfacher 1,5-Liter-Benziner mit Frontantrieb, je nach Markt mit Handschaltung oder CVT-Automatik; Chery positioniert ihn klar als preiswertes Einstiegsmodell unterhalb der größeren Tiggo 4, 7, 8 und 9. In Österreich wird der Tiggo 2 derzeit nicht angeboten, die anderen genannten Modelle schon.

Das getestete, in China gebaute SUV ist serienmäßig immerhin mit vier Airbags und ESP ausgestattet. Trotzdem offenbarte der Frontalcrash erhebliche Schwächen. Latin NCAP bewertet sowohl die Karosseriestruktur als auch den Fußraum als instabil. Der Brustschutz des Fahrers fiel schlecht aus, bei den Knien besteht Verletzungsgefahr durch harte Strukturen hinter dem Armaturenbrett.

Während des Frontaltests stellte Latin NCAP ein Brandrisiko fest. Zusammen mit dem schlechten Brustschutz führte das dazu, dass die gesamte Kategorie Erwachsenenschutz auf null Punkte begrenzt wurde. Was genau das Brandrisiko ausgelöst hat, erläutert Latin NCAP in der veröffentlichten Bewertung nicht näher.

So sieht der Chery Tiggo 2 Pro ungecrasht aus.
So sieht der Chery Tiggo 2 Pro ungecrasht aus.(Bild: Chery)
(Bild: Chery)

Kein Vorhang-Airbag
Beim seitlichen Barrierencrash schnitt der Tiggo 2 erheblich besser ab und holte dort die volle Punktzahl. Der zusätzliche Pfahltest wurde jedoch gar nicht durchgeführt. Grund: Dem Fahrzeug fehlen serienmäßige Kopfairbags beziehungsweise durchgehende Vorhang-Airbags. Latin NCAP bewertet das entsprechend streng.

Auch beim Heckaufprall gibt es Kritik. Der Schutz vor Schleudertrauma wurde vorne als mäßig und hinten als schlecht bewertet. Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer fehlen auf den Rücksitzen, zudem konnte Chery laut Latin NCAP den Schutz kleinerer Erwachsener im Fond nicht ausreichend nachweisen.

Auch Kinderschutz bei null
Noch drastischer fällt das Ergebnis beim Kinderschutz aus. Auch hier stehen am Ende 0 Prozent. Beim Dreijährigen zeigte sich im Seitencrash eine deutliche Kopfexposition, beim Zehnjährigen registrierten die Tester hohe Belastungen an Kopf und Hals. Zusätzlich erfüllten die Verankerungen und Einbaumöglichkeiten für Kindersitze mehrere Anforderungen des neuen Latin-NCAP-Protokolls nicht. Auch deshalb fiel die gesamte Wertung auf null.

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Das bedeutet freilich nicht, dass in jedem Einzeltest überhaupt kein Schutz vorhanden gewesen wäre. Beim Dreijährigen gab es im Frontaltest beispielsweise die volle Punktzahl. Das neue Bewertungssystem ist jedoch so aufgebaut, dass gravierende Defizite einzelne Kategorien komplett nach unten ziehen können.

Assistenzsysteme fehlen weitgehend
Beim Tiggo 2 fällt zudem auf, wie wenig moderne Assistenztechnik angeboten wird. Automatische Notbremsung, Spurhalteassistent, Totwinkelwarner, Geschwindigkeitsassistent und Fahrerüberwachung fehlen laut Latin NCAP komplett, teilweise gibt es diese Funktionen auch gegen Aufpreis nicht. Punkte sammelte das Auto vor allem mit Gurtwarnern und dem serienmäßigen ESP.

Das ist gerade deshalb bemerkenswert, weil der Tiggo 2 ein relativ junges Fahrzeug ist und in mehreren Märkten weiterhin verkauft wird.

Latin NCAP verschärfte sein Protokoll 2026. Neu berücksichtigt werden unter anderem ein zehnjähriges Kind sowie ein kleiner erwachsener Fondpassagier. Der Tiggo 2 ist das erste Fahrzeug, das nach diesem aktualisierten Schema bewertet wurde.

Keine direkte Aussage über Österreich-Modelle
Der Tiggo 2 gehört derzeit nicht zum österreichischen Modellprogramm. Chery verkauft hier Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 und Tiggo 9.

Das Ergebnis lässt sich daher auch nicht auf die in Österreich angebotenen Modelle übertragen. Der Tiggo 7 und der Tiggo 8 kamen nach einer Nachbesserung bei Euro NCAP sogar auf fünf Sterne. Beim Tiggo 8 weist Euro NCAP 82 Prozent Erwachsenenschutz, 85 Prozent Kinderschutz, 80 Prozent bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern und 78 Prozent bei den Assistenzsystemen aus.

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