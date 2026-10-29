Null Punkte: China-SUV unterirdisch im Crashtest!

Der Chery Tiggo 2, je nach Markt auch Tiggo 2 Pro oder Tiggo 2 Pro Max genannt, ist ein günstiges kompaktes SUV aus China, das vor allem in Lateinamerika, Asien und anderen Schwellenmärkten angeboten wird. Mit 4,20 Meter Länge und 2,56 Meter Radstand bewegt er sich größenmäßig etwa im Bereich eines VW T-Cross. Typisch ist ein einfacher 1,5-Liter-Benziner mit Frontantrieb, je nach Markt mit Handschaltung oder CVT-Automatik; Chery positioniert ihn klar als preiswertes Einstiegsmodell unterhalb der größeren Tiggo 4, 7, 8 und 9. In Österreich wird der Tiggo 2 derzeit nicht angeboten, die anderen genannten Modelle schon.