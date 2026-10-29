Fünfjähriger Sohn führte Emma Roberts zum Altar

US-Schauspielerin Emma Roberts („American Horror Story“) hat von ihrer Hochzeitsfeier im Sommer mit ihrer Tante Julia Roberts als Gast erzählt. „Mein Sohn hat mich zum Altar geführt“, erzählte die 35-Jährige in der US-Talkshow „Jimmy Kimmel Live“.
„Er ist fünf. Er sah in seinem kleinen weißen Anzug sehr süß aus.“ Ihre Tante Julia Roberts sei natürlich auch bei der Zeremonie dabei gewesen, antwortete Roberts auf die Frage des Moderators.
In diesem Ausschnitt aus „Jimmy Kimmel live“ auf Instagram erzählt die 35-Jährige von ihrer Hochzeit und berichtet, dass ihr fünfjähriger Sohn sie zum Altar geführt hat:
„Es war wunderschön, es war perfekt. Alles war buchstäblich ein wahr gewordener Traum.“ Roberts hatte ihren Partner Cody John am 25. Juli in Idaho geheiratet, wie aus einem Bericht der „Vogue“ hervorgeht, den Roberts selbst auf Instagram teilte. Demnach waren sie und John sich im Mai 2022 bei einem Blind Date begegnet. Ihren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund.
Happy Birthday, Tante Julia!
Am Tag ihres Interviews bei Jimmy Kimmel, dem 28. Oktober, feierte ihre Tante Julia Roberts ihren 59. Geburtstag.
Roberts hatte ein Foto von sich in den Armen ihrer Tante auf Instagram gepostet und ihrer Tante alles Gute gewünscht. „Ich liebe dich über alles!!“, schrieb sie dazu.
Söhnchen aus früherer Beziehung
Von 2019 bis 2022 war Emma Roberts mit Garrett Hedlund zusammen. Aus dieser Beziehung stammt Sohn Rhodes, der im Dezember 2020 geboren wurde. Ihren jetzigen Ehemann Cody John lernte sie im Mai 2022 bei einem Blind Date kennen. 2024 gab das Paar seine Verlobung bekannt, 2026 wurde geheiratet.
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