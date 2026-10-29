Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So süß!

Fünfjähriger Sohn führte Emma Roberts zum Altar

Society International
29.10.2026 11:59
Emma Roberts und ihr Partner Cody John gaben sich vor Kurzem das Jawort.
Emma Roberts und ihr Partner Cody John gaben sich vor Kurzem das Jawort.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspielerin Emma Roberts („American Horror Story“) hat von ihrer Hochzeitsfeier im Sommer mit ihrer Tante Julia Roberts als Gast erzählt. „Mein Sohn hat mich zum Altar geführt“, erzählte die 35-Jährige in der US-Talkshow „Jimmy Kimmel Live“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er ist fünf. Er sah in seinem kleinen weißen Anzug sehr süß aus.“ Ihre Tante Julia Roberts sei natürlich auch bei der Zeremonie dabei gewesen, antwortete Roberts auf die Frage des Moderators.

In diesem Ausschnitt aus „Jimmy Kimmel live“ auf Instagram erzählt die 35-Jährige von ihrer Hochzeit und berichtet, dass ihr fünfjähriger Sohn sie zum Altar geführt hat: 

„Es war wunderschön, es war perfekt. Alles war buchstäblich ein wahr gewordener Traum.“ Roberts hatte ihren Partner Cody John am 25. Juli in Idaho geheiratet, wie aus einem Bericht der „Vogue“ hervorgeht, den Roberts selbst auf Instagram teilte. Demnach waren sie und John sich im Mai 2022 bei einem Blind Date begegnet. Ihren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund.

Happy Birthday, Tante Julia!
Am Tag ihres Interviews bei Jimmy Kimmel, dem 28. Oktober, feierte ihre Tante Julia Roberts ihren 59. Geburtstag. 

Roberts hatte ein Foto von sich in den Armen ihrer Tante auf Instagram gepostet und ihrer Tante alles Gute gewünscht. „Ich liebe dich über alles!!“, schrieb sie dazu.

Lesen Sie auch:
Hollywood-Star Emma Roberts ist unter der Haube: In einer romantischen Outdoor-Zeremonie im ...
Traumhochzeit in Idaho
„Ja!“ Emma Roberts und Cody John haben geheiratet!
27.07.2026
„Bevor Mama es verrät“
Emma Roberts macht ihre Verlobung öffentlich
17.07.2024
Hochzeit in Idaho
Emma Roberts: Vater Eric Roberts fehlt beim Jawort
28.07.2026

Söhnchen aus früherer Beziehung
Von 2019 bis 2022 war Emma Roberts mit Garrett Hedlund zusammen. Aus dieser Beziehung stammt Sohn Rhodes, der im Dezember 2020 geboren wurde. Ihren jetzigen Ehemann Cody John lernte sie im Mai 2022 bei einem Blind Date kennen. 2024 gab das Paar seine Verlobung bekannt, 2026 wurde geheiratet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
29.10.2026 11:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.462 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
104.387 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Ausland
Kreuzfahrtschiff-Chefin: „Sind nicht im Zillertal“
84.110 mal gelesen
Das havarierte Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ muss vorerst in Bremerhaven bleiben. 
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1076 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Society International
So süß!
Fünfjähriger Sohn führte Emma Roberts zum Altar
Räkelt sich auf Straße
Cara Delevingne bringt in NY Verkehr zum Erliegen
3 Monate nach Ehemann
Trauer um Schauspiel-Legende: Elke Sommer ist tot
Gibt Ergebnis bekannt
Polizei schließt Ermittlungen zu Panettiere-Tod ab
„Keinerlei Spuren“
Taylor Swift ließ nach Hochzeit alles verbrennen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf