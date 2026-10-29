Fünfjähriger Sohn führte Emma Roberts zum Altar

„Es war wunderschön, es war perfekt. Alles war buchstäblich ein wahr gewordener Traum.“ Roberts hatte ihren Partner Cody John am 25. Juli in Idaho geheiratet, wie aus einem Bericht der „Vogue“ hervorgeht, den Roberts selbst auf Instagram teilte. Demnach waren sie und John sich im Mai 2022 bei einem Blind Date begegnet. Ihren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund.