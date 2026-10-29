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Hartberg jubelt:

So sieht der „Elferkiller“ die Ursachen des Hochs

Fußball National
29.10.2026 07:00
Torhüter Luka Maric war Hartbergs großer Held beim Elfersieg im Cup gegen die Austria.
Torhüter Luka Maric war Hartbergs großer Held beim Elfersieg im Cup gegen die Austria.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

„Elferheld“ Luka Maric bleibt trotz des Hartberger Cup-Aufstiegs gegen die Austria demütig. Gegen den GAK sollen nun am Freitag beim Steirergipfel weitere Punkte für die Top-6 her.

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Hartberg surft seit Wochen auf der obersten Welle – der Sieg im Elferkrimi bei der Austria war der vorerst letzte Akt. Den Vorstoß ins Viertelfinale genoss Luka Maric ganz besonders – es war der dritte Sieg des Zweier-Goalies bei seinem dritten Pflichtspieleinsatz für die TSV-Profis. Mit dem gehaltenen Penalty gegen Müller war der 24-jährige Grazer vor Augen seiner Eltern neben dem Siegschützen Lukas Spendlhofer der große Held .

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