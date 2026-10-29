So sieht der „Elferkiller“ die Ursachen des Hochs

Hartberg surft seit Wochen auf der obersten Welle – der Sieg im Elferkrimi bei der Austria war der vorerst letzte Akt. Den Vorstoß ins Viertelfinale genoss Luka Maric ganz besonders – es war der dritte Sieg des Zweier-Goalies bei seinem dritten Pflichtspieleinsatz für die TSV-Profis. Mit dem gehaltenen Penalty gegen Müller war der 24-jährige Grazer vor Augen seiner Eltern neben dem Siegschützen Lukas Spendlhofer der große Held .