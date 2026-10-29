Norrie gegen Medwedew ab 13.30 Uhr LIVE

Medwedew, der vor drei Wochen im Peking-Semifinale gegen Novak Djokovic wegen eines ins Publikum geschlagenen Balls disqualifiziert worden war, geriet in Satz eins rasch 0:3 in Rückstand. Er schaffte dann bei 3:5 ein zweites Rebreak zum 4:5 und verwandelte im Tiebreak einen 3:5-Rückstand in ein 7:5. Im zweiten Durchgang hatte der ehemalige Weltranglisten-Erste, der seinen Platz bei den ATP Finals schon so gut wie sicher hat, leichtes Spiel. Im Achtelfinale trifft Medwedew heute auf den Briten Cameron Norrie.