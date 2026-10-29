Norrie gegen Medwedew ab 13.30 Uhr LIVE

Daniil Medwedew trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf Cameron Norrie. Wir berichten live ab 13.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Medwedew gelang am Mittwoch gegen den Spanier Daniel Merida sein 50. Saisonsieg mit einem 7:6(5),6:1. Der Wien-Sieger von 2022 überwand im ersten Satz einige Probleme, dann war er aber eine Klasse für sich. Mit Frances Tiafoe, der Lorenzo Musetti 6:7,5:7 unterlag, ist der erste von sechs Top-Ten-Leuten gescheitert.
„Es ist ein viel langsamerer Court als in Almaty. Es war daher ein bisschen schwer zu Beginn, mich daran zu gewöhnen“, meinte Medwedew in Erinnerung an seinen vierten Titelgewinn allein in diesem Jahr nach Brisbane, Dubai und Hangzhou. Es war übrigens die erste Titelverteidigung in seiner Karriere und der insgesamt 25. Titel.
Medwedew, der vor drei Wochen im Peking-Semifinale gegen Novak Djokovic wegen eines ins Publikum geschlagenen Balls disqualifiziert worden war, geriet in Satz eins rasch 0:3 in Rückstand. Er schaffte dann bei 3:5 ein zweites Rebreak zum 4:5 und verwandelte im Tiebreak einen 3:5-Rückstand in ein 7:5. Im zweiten Durchgang hatte der ehemalige Weltranglisten-Erste, der seinen Platz bei den ATP Finals schon so gut wie sicher hat, leichtes Spiel. Im Achtelfinale trifft Medwedew heute auf den Briten Cameron Norrie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.