Selenskyj als Trumps Sündenbock

Als großer Wutfaktor gelten die hohen Zapfsäulenpreise in den USA. Wegen der Kriege in der Ukraine und im Iran, die die weltweite Kraftstoffversorgung beeinträchtigen, hatte der Dieselpreis in den USA am 22. September ein Rekordhoch von 6,523 Dollar pro Gallone (1,54 Euro pro Liter) erreicht. Trump versucht nun mit aller Macht, den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich dafür verantwortlich zu machen.



Seit Trump in Washington wieder an der Macht ist, haben die USA die finanziellen Ukrainehilfen drastisch eingedampft: