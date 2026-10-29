Ranghöchster Stratege der US-Armee wurde gefeuert

Sylvias Abgang erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran nach den Kongresswahlen am 3. November spekuliert wird. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag unter Bezug auf den Namen des im Februar begonnenen US-israelischen Einsatzes gesagt, Washington könnte „einen weiteren kleinen Epischen Zorn machen“. Angaben zu einem möglichen Zeitpunkt machte er nicht.