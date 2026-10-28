Wie sich die Kultur des Erinnerns verändert hat

Am Sonntag wird auf den Friedhöfen im ganzen Land den Verstorbenen gedacht. Das Kaufverhalten der Kunden vor Allerheiligen hat sich spürbar gewandelt. Während Urnengräber und kompakte Schalen traditionelle Gestecke ablösen, sorgen der warme Herbst und neue Pflanz-Trends ebenfalls für Veränderungen.
In Vorarlbergs Gärtnereien herrscht derzeit geschäftiges Treiben: Wenn es auf Allerheiligen zugeht, gilt es, das Familiengrab zu schmücken und langsam winterfest zu machen. Alexander Angeloff, Obmann der Vorarlberger Gärtner, gibt Einblicke in die Branche, in der im Frühjahr der Großteil des Geschäfts gemacht wird. Der Spätherbst ist dennoch wichtig: „Allerheiligen ist für uns ein angenehmer Zusatz und wichtig für die Auslastung der Betriebe“, erklärt Angeloff.
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