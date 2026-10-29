Preisschock: EU macht Pakete um bis zu 20 € teurer

Schnäppchenjagd wird teuer

Wer ab November bei Temu & Co. aus China bestellt, sollte jedenfalls genau überlegen, wie viele verschiedene Produktkategorien im Warenkorb landen. Denn jede einzelne Kategorie schlägt dann mit 5 Euro (3 Euro Zoll + 2 Euro Handling Fee) zu Buche – plus einmalig 2,40 Euro Paketsteuer. Bei vier Kategorien sind das schnell 22,40 Euro Zusatzkosten, die den eigentlichen Schnäppchenpreis komplett auffressen.

Tipp: Wer mehrere Artikel derselben Kategorie bestellt (z. B. fünf T-Shirts), zahlt die Pauschalgebühren nur einmal – das kann sich rechnen.