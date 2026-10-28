GAK-Motto: „Nicht reden, sondern Leistung bringen“

Der GAK hat das peinliche 0:4 im Cup-Achtelfinale zuhause gegen Liga-Rivale Altach eingehend analysiert. Der Blick ist schon nach vorne gerichtet, denn am Freitag wartet das Steirer-Duell mit Hartberg. Trainer Gerald Scheiblehner spricht zuvor über das Aus, die Lehren aus diesem und was er sich nun von seinen Spielern erwartet.