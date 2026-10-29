Mit 56 Jahren erfolgreich Tapeziererlehre beendet

Susanne Ohrenstein aus Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, beweist, dass es für einen beruflichen Neustart auch mit 50 plus nicht zu spät ist. Nach familiären Veränderungen musste sie beruflich und finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Über das AMS Mödling fand sie 2023 den Weg ins FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik) und begann eine Lehre als Tapeziererin und Polsterin in einem heimischen Traditionsbetrieb.