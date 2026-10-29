Mit 56 Jahren erfolgreich Tapeziererlehre beendet

Nach der Matura hat sich Susanne Ohrenstein vor allem ihren vier Kindern gewidmet. Mit 53 Jahren startete sie dann eine Lehre als Tapezierer und Polsterer. Jetzt, drei Jahre später, hat sie diese erfolgreich beendet. Ihr nächstes Ziel: die Meisterprüfung.
Susanne Ohrenstein aus Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, beweist, dass es für einen beruflichen Neustart auch mit 50 plus nicht zu spät ist. Nach familiären Veränderungen musste sie beruflich und finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Über das AMS Mödling fand sie 2023 den Weg ins FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik) und begann eine Lehre als Tapeziererin und Polsterin in einem heimischen Traditionsbetrieb.
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