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Araber-Parteien jubeln

Wahl „gestohlen“? Behörden widersprechen Netanyahu

Außenpolitik
29.10.2026 12:25
Yousef Jabareen (m.), Chef des arabischen Parteibündnisses Vereinten Liste, und seine ...
Yousef Jabareen (m.), Chef des arabischen Parteibündnisses Vereinten Liste, und seine Mitstreiter jubeln am Wahlabend über das satte Plus.(Bild: APA/AFP/AHMAD GHARABLI)
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Von krone.at

Ungewöhnlich stark haben die arabischen Parteien bei der Parlamentswahl in Israel am Dienstag abgeschnitten. Ein Grund für Premier Benjamin Netanyahu und dessen Partei Likud, zu behaupten, die Wahl sei „gestohlen“ worden. Die Behörden stellen aber klar: Für Betrug gibt es keine Beweise.

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Ein leitender Polizeibeamter bezeichnete die Anschuldigungen laut Tageszeitung „Haaretz“ als reine Propagandataktik ohne sachliche Grundlage. Im laufenden Wahlverfahren seien bei den Behörden sogar weniger Beschwerden über Unregelmäßigkeiten eingegangen als bei vorherigen Urnengängen.

Wahlkommission deutlich
Auch Dean Livne, der amtierende Generaldirektor der Wahlkommission, wies die Vorwürfe im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Stimmen im arabischen Wählersegment unrechtmäßig erlangt oder gefälscht worden seien. 

Die Infografik zeigt die vorläufige Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Israel. Der Regierungsblock erhält 53 Sitze, der Oppositionsblock 48 Sitze und sonstige Parteien 19 Sitze im 120-köpfigen Parlament. Im Regierungsblock ist Likud mit 26 Sitzen die stärkste Partei, im Oppositionsblock Yashar mit 21 Sitzen. Quelle: Haaretz.

Ergebnis fast verdoppelt
Offensichtlich gelang es den arabischen Parteibündnissen Ra‘am und Vereinte Liste schlicht, ihre Wähler zu mobilisieren. Die Beteiligung stieg deutlich. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand sichern sich die israelisch-arabischen Parteien 19 der 120 Sitze im Parlament (siehe Grafik oben). Damit verdoppeln sie ihr Ergebnis gegenüber der Parlamentswahl von 2022 nahezu.

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Die Likud-Partei behauptete außerdem. Staaten wie Katar und die Türkei hätten Organisationen zur Steigerung der arabischen Wahlbeteiligung finanziert. Öffentliche Beweise für eine ausländische Einflussnahme oder Verfehlungen arabischer Parteienvertreter wurden bisher nicht vorgelegt.

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