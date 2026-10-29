30 Millionen Euro Schaden: Betrugsfall wird größer

Begonnen haben die Ermittlungen der WKStA gegen die Finanzgruppe Green Finance/Sun Contracting im Herbst 2024 wegen des Verdachts auf Anlagebetrug. Zuletzt hat sich der Tatverdacht auch auf die Delikte Bilanzfälschung, Untreue und betrügerische Krida ausgeweitet. Es wurden mehrere Hausdurchsuchungen, unter anderem in Linz, durchgeführt, Daten ausgewertet, Zeugen vernommen und Telefonüberwachungen durchgeführt, so die Wiener Ermittler. Drei Oberösterreicher werden als Hauptbeschuldigte geführt, waren 1,5 Monate in U-Haft.