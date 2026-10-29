Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missverständnisse?

Beeinträchtigten wurde ein Zuschlag vorenthalten

Kärnten
29.10.2026 13:01
„Der Wurm ist drin“: Nicht umsonst stünde vor dem Klagenfurter Magistrat der Lindwurm, sang ...
„Der Wurm ist drin“: Nicht umsonst stünde vor dem Klagenfurter Magistrat der Lindwurm, sang einst der „Bahnhofsrestler“ Leander „Lele“ Bukoschek beim Stadtgerücht. Nun stand ein Magistratsbeamter vor dem echten Gericht.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Missbrauch der Amtsgewalt hatte die Staatsanwaltschaft einem Mitarbeiter des Magistrates der Landeshauptstadt zur Last gelegt. Sieben Beeinträchtige hätten den ihnen zustehenden Zuschlag über die Sozialabteilung nicht bekommen. Hat der Mitarbeiter zudem über eine Partei eine polemische Aussage getätigt?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Knapp 24.000 Euro waren den sieben Antragstellern zunächst vorenthalten worden, pro Person zwischen gut 400 und 9000 Euro. Mittlerweile wurden die Bescheide korrigiert, die Gelder ausgezahlt; am Donnerstag wurde am Landesgericht der Vorwurf des Amtsmissbrauchs verhandelt.

Der 63-jährige Vertragsbedienstete übernimmt die Verantwortung dafür, den 18-prozentigen Zuschlag für sieben Menschen mit einer Behinderung von mehr als 50 Prozent nicht gewährt zu haben: „Aber nicht wissentlich, nicht bewusst.“

Zitat Icon

Es gab doch Besprechungen und eine schriftliche Weisung. Warum haben Sie dann nicht gehandelt? 

Richter Christian Liebhauser-Karl, Vorsitzender des Schöffensenates

„Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu kam. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es möglich war, den Fehler mitzuziehen. Ich habe keine Antwort“, so der Angeklagte. Zunächst habe es eine Rechtsunsicherheit gegeben; das Land und das Sozialministerium seien in der Sache zurate gezogen worden. „Warum wurde das Sozialministerium eingeschaltet?“, will Richter Christian Liebhauser-Karl, der Vorsitzende des Schöffensenates,
 wissen. „Das ist mir nicht bekannt“, so der Magistratsmitarbeiter.

Missverständnisse in der Abteilung?
Als er von seiner Vorgesetzten zum Korrigieren eines Bescheides aufgefordert worden sei, habe er diesen bearbeitet. Unverzüglich. Seine Vorgesetzte sei mit der Art der Korrektur, mit der Wortwahl jedoch nicht zufrieden gewesen und hätte es selbst gemacht. Weitere Anweisungen hätte es nicht mehr gegeben. „Ich ging also davon aus, es ist alles zur Zufriedenheit erledigt. Dann kam das Mail mit der Liste“, so der Magistratsmitarbeiter. 

Am Landesgericht in Klagenfurt wurde der Fall um den Amtsmissbrauch im Klagenfurter Magistrat ...
Am Landesgericht in Klagenfurt wurde der Fall um den Amtsmissbrauch im Klagenfurter Magistrat verhandelt.(Bild: Handler Wolfgang)

„Es gab doch Besprechungen und eine schriftliche Weisung. Warum haben Sie dann nicht gehandelt?“, fragt Richter Christian Liebhauser-Karl. „Ich dachte, sie (die Vorgesetzte, Anm.) hatte schon alles bereinigt“, so der Angeklagte. „Hat sie das gesagt?“ – „Nein. Ich ging davon aus.“

In einem Aktenvermerk im Magistrat stehe laut Anklage zu lesen, der Mitarbeiter hätte einmal gesagt: „Wenn ich dem das Geld gebe, geht der nie mehr arbeiten.“ „Das habe ich nie gesagt! Das wäre ja absurd! Der Herr ist ja arbeitsunfähig“, streitet der 63-Jährige diesen Vorwurf ab.

Diversion für den Magistratsmitarbeiter – nicht rechtskräftig
Nach diesem Anlassfall, nach der Klärung der Rechtslage und nach einem Mail, das ihm diese Entscheidung zur Kenntnis gebracht habe, habe er ab 1. Jänner 2025 in allen Fällen diesen 18-prozentigen Zuschlag für mehr als 50-prozentige Behinderung zugesprochen. Den sieben Personen, denen das Geld zuvor vorenthalten worden war, wurde es nachgezahlt.

„Für die Parteien entstand also abgesehen von der Zeitverzögerung kein Schaden“, so der Richter. Somit könne man von einer geringeren Schuld sprechen, zumal anfangs eine Rechtsunsicherheit geherrscht hatte. Zudem war der Angeklagte bisher unbescholten und übernimmt die Verantwortung. Die Voraussetzungen für eine Diversion lägen somit vor. Somit wären binnen 14 Tagen 2500 Euro inklusive Pauschalkosten (Verfahrenskostenbeitrag) zu entrichten – die Diversion ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
29.10.2026 13:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.770 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
104.792 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
77.231 mal gelesen
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1075 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Kärnten
Missverständnisse?
Beeinträchtigten wurde ein Zuschlag vorenthalten
Krone Plus Logo
Zwei Freunde packen an
Darum sind Gipfelkreuze keine Klettergerüste
Krone Plus Logo
Auf dem Weg zur Arbeit
Im Siedlungsgebiet: „Wolf stand plötzlich vor uns“
Neues Zugpferd
Griffner will in fünf Jahren doppelt so groß sein
Ab Mitte Dezember
Westbahn verdichtet die Verbindung Spittal-Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf