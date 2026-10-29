Beeinträchtigten wurde ein Zuschlag vorenthalten

Missverständnisse in der Abteilung?

Als er von seiner Vorgesetzten zum Korrigieren eines Bescheides aufgefordert worden sei, habe er diesen bearbeitet. Unverzüglich. Seine Vorgesetzte sei mit der Art der Korrektur, mit der Wortwahl jedoch nicht zufrieden gewesen und hätte es selbst gemacht. Weitere Anweisungen hätte es nicht mehr gegeben. „Ich ging also davon aus, es ist alles zur Zufriedenheit erledigt. Dann kam das Mail mit der Liste“, so der Magistratsmitarbeiter.