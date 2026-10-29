Alaba-Zauber vorbei? „So ein Mitspieler kann …“

David Alaba hat in der Serie A bisher noch nicht sein sportliches Glück gefunden – und doch hat sein Engagement in Italien große Wellen geschlagen. Auch bei Serie-B-Verein FC Südtirol, wo Kapitän und Urgestein Fabian Tait verrät, wie der ÖFB-Legionär abseits des Platzes ein Team verändern kann.
Udinese hat den Start in die neue Spielzeit verpatzt. Auch die Verpflichtung von Routinier Alaba hat dem Team bisher noch nicht die bitter nötige defensive Stabilität verschafft. Doch noch gibt es Zeit das Ruder herumzureisen und auch für den ÖFB-Teamspieler, sich in seiner neuen Mannschaft zurechtzufinden. Der Alaba-Zauber ist sicher nicht schon vorbei.
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