Alaba-Zauber vorbei? „So ein Mitspieler kann …“

Udinese hat den Start in die neue Spielzeit verpatzt. Auch die Verpflichtung von Routinier Alaba hat dem Team bisher noch nicht die bitter nötige defensive Stabilität verschafft. Doch noch gibt es Zeit das Ruder herumzureisen und auch für den ÖFB-Teamspieler, sich in seiner neuen Mannschaft zurechtzufinden. Der Alaba-Zauber ist sicher nicht schon vorbei.