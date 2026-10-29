Frauenleichen in Kühltruhen: Anklage gegen Brüder

War Tod ein Unfall?

Erst am 12. November 2025 machte der 56-Jährige umfangreiche Angaben. Er schilderte, dass er die Tochter leblos in der Wohnung seiner Freundin vorgefunden hätte und der Tod seiner Freundin ein Unfall gewesen wäre. Er sei aus einer Bewusstlosigkeit erwacht, seine Freundin sei tot unter ihm gelegen. „Da die Situation schwer zu erklären gewesen sei, habe er sich entschlossen, die Leichen zu verstecken und eine Abreise der Opfer vorzutäuschen“, so die Staatsanwaltschaft.