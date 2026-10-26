Was braucht es für Erfolg? Läuferin gibt Einblicke

Die 35-jährige St. Kanzianerin schaffte es beim Wörthersee Marathon als Dritte mit einer Zeit von 2:59:35 ins Ziel. „Davor bin ich noch nie einen Marathon gelaufen“, ist Vanessa stolz auf das Ergebnis. Ursprünglich war Vanessa in ihrer Jugend Kurzstreckenläuferin und stellte sogar mehrere Kärnten Rekorde auf. Sport war in ihrem Leben schon immer ein wichtiger Teil.