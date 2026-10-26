Und jetzt nie mehr Krieg, Herr Wehrschütz?

Der Wiener Heldenplatz am Freitagnachmittag vor dem Nationalfeiertag. Oberstleutnant Christian Wehrschütz klettert in Panzer, steigt auf Sturmboote und posiert vor dem Hubschrauber „Lion“. Wo immer er auftaucht, bilden sich Menschentrauben, am Donnerstag waren auch 8000 Schüler da. „Er ist unser bestes Testimonial“, schwärmt Major Reismann und ordnet ein weiteres Youtube-Video an. Am Nationalfeiertag trifft man den ORF-Korrespondenten und Milizoffizier bei der Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres an. Am Dienstag geht es dann ein letztes Mal für fünf Tage in die Ukraine. Zum „Krone“-Interview ist auch seine Frau Sissy aus Salzburg angereist, die daran zweifelt, dass es das letzte Mal sein wird.