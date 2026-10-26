Essenslieferant sorgt für Marathon-Drama!

Kuriose Szenen beim Frankfurt-Marathon! Deutschlands Lauf-Star Amanal Petros lag auf Siegkurs, als ihm kurz vor dem Ziel ausgerechnet ein Essenslieferant in die Quere kam. Der Radfahrer hatte mitten auf der Ideallinie angehalten und brachte den Europameister völlig aus dem Rhythmus. Die Folgen waren bitter: Petros musste sich am Ende mit Platz zwei begnügen.
Der 31-Jährige reagierte sichtlich verärgert auf den unerwarteten Zwischenfall, schimpfte, gestikulierte wild und versetzte dem Lieferanten sogar einen leichten Schubser. Sein äthiopischer Verfolger Jirata Denki nutzte die Situation, zog vorbei und sicherte sich in 2:05:26 Stunden den Sieg. Petros überquerte die Ziellinie 20 Sekunden später in 2:05:46 Stunden.
„Dann hat mir die Kraft gefehlt“
Dabei hatte sich der deutsche Rekordhalter für das Rennen einiges vorgenommen. Wegen des Regens und böigen Windes war allerdings früh klar, dass weder der Europarekord von Bashir Abdi (2:03:36) noch seine eigene deutsche Bestmarke (2:04:03) in Reichweite lagen. „Das Wetter war nicht so optimal, um den deutschen Rekord oder den Europarekord anzugreifen. Das habe ich irgendwann akzeptiert und wollte einfach Spaß haben“, erklärte Petros im Hessischen Rundfunk.
Mit seinem Auftritt war er dennoch zufrieden, wenngleich er seine taktische Entscheidung hinterfragte: „Ich habe bis zum Ende alles gegeben und zweimal angegriffen. Die zweite Attacke war aber viel zu lange, dann hat mir die Kraft gefehlt.“
Deutsches Marathon-Debüt sorgt für Aufsehen
Auch bei den Frauen gab es starke Leistungen. Die Äthiopierin Zeineba Worku gewann in 2:19:45 Stunden vor der Deutschen Blanka Dörfel, die nach 2:20:46 Stunden ins Ziel kam. Der 24-Jährigen aus Berlin fehlten damit lediglich 61 Sekunden auf den ersten deutschen Frauensieg in Frankfurt seit Sabrina Mockenhaupt im Jahr 2008. Dörfel gelang zugleich das schnellste Marathon-Debüt einer deutschen Läuferin. Mit ihrer Zeit schob sie sich auf Rang zwei der ewigen deutschen Bestenliste. Nur Irina Mikitenko war bei ihrem deutschen Rekord 2008 in Berlin mit 2:19:19 Stunden jemals schneller.
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