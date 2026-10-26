Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg verpasst

Essenslieferant sorgt für Marathon-Drama!

Sport-Mix
26.10.2026 10:24
Amanal Petros wurde von einem Essenslieferant kurz aufgehalten.
Amanal Petros wurde von einem Essenslieferant kurz aufgehalten.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / dpa / Hannes P. Albert, Screenshot HR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Szenen beim Frankfurt-Marathon! Deutschlands Lauf-Star Amanal Petros lag auf Siegkurs, als ihm kurz vor dem Ziel ausgerechnet ein Essenslieferant in die Quere kam. Der Radfahrer hatte mitten auf der Ideallinie angehalten und brachte den Europameister völlig aus dem Rhythmus. Die Folgen waren bitter: Petros musste sich am Ende mit Platz zwei begnügen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 31-Jährige reagierte sichtlich verärgert auf den unerwarteten Zwischenfall, schimpfte, gestikulierte wild und versetzte dem Lieferanten sogar einen leichten Schubser. Sein äthiopischer Verfolger Jirata Denki nutzte die Situation, zog vorbei und sicherte sich in 2:05:26 Stunden den Sieg. Petros überquerte die Ziellinie 20 Sekunden später in 2:05:46 Stunden.

„Dann hat mir die Kraft gefehlt“
Dabei hatte sich der deutsche Rekordhalter für das Rennen einiges vorgenommen. Wegen des Regens und böigen Windes war allerdings früh klar, dass weder der Europarekord von Bashir Abdi (2:03:36) noch seine eigene deutsche Bestmarke (2:04:03) in Reichweite lagen. „Das Wetter war nicht so optimal, um den deutschen Rekord oder den Europarekord anzugreifen. Das habe ich irgendwann akzeptiert und wollte einfach Spaß haben“, erklärte Petros im Hessischen Rundfunk.

Mit seinem Auftritt war er dennoch zufrieden, wenngleich er seine taktische Entscheidung hinterfragte: „Ich habe bis zum Ende alles gegeben und zweimal angegriffen. Die zweite Attacke war aber viel zu lange, dann hat mir die Kraft gefehlt.“

Deutsches Marathon-Debüt sorgt für Aufsehen
Auch bei den Frauen gab es starke Leistungen. Die Äthiopierin Zeineba Worku gewann in 2:19:45 Stunden vor der Deutschen Blanka Dörfel, die nach 2:20:46 Stunden ins Ziel kam. Der 24-Jährigen aus Berlin fehlten damit lediglich 61 Sekunden auf den ersten deutschen Frauensieg in Frankfurt seit Sabrina Mockenhaupt im Jahr 2008. Dörfel gelang zugleich das schnellste Marathon-Debüt einer deutschen Läuferin. Mit ihrer Zeit schob sie sich auf Rang zwei der ewigen deutschen Bestenliste. Nur Irina Mikitenko war bei ihrem deutschen Rekord 2008 in Berlin mit 2:19:19 Stunden jemals schneller.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
26.10.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
113.497 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
97.184 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
88.835 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1070 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
935 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Mehr Sport-Mix
Sieg verpasst
Essenslieferant sorgt für Marathon-Drama!
Darts
Engländer Smith zum zweiten Mal Europameister
„Noch mehr Ideen!“
Diese Ronaldo-Frisur sorgte wieder für Aufsehen
„Einmalig“
Angriffe in Saudi-Arabien: Dakar 2027 abgesagt!
„Lebe meinen Traum“
Weg von Adidas! Coup bei deutschem Weltmeister

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf