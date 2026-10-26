Essenslieferant sorgt für Marathon-Drama!

Deutsches Marathon-Debüt sorgt für Aufsehen

Auch bei den Frauen gab es starke Leistungen. Die Äthiopierin Zeineba Worku gewann in 2:19:45 Stunden vor der Deutschen Blanka Dörfel, die nach 2:20:46 Stunden ins Ziel kam. Der 24-Jährigen aus Berlin fehlten damit lediglich 61 Sekunden auf den ersten deutschen Frauensieg in Frankfurt seit Sabrina Mockenhaupt im Jahr 2008. Dörfel gelang zugleich das schnellste Marathon-Debüt einer deutschen Läuferin. Mit ihrer Zeit schob sie sich auf Rang zwei der ewigen deutschen Bestenliste. Nur Irina Mikitenko war bei ihrem deutschen Rekord 2008 in Berlin mit 2:19:19 Stunden jemals schneller.