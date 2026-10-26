Tragischer Unfall in NÖ: 19-Jähriger tot

Bei einem tragischen Autounfall am Montag in Großdietmanns (Bezirk Gmünd) in Niederösterreich ist ein 20-jähriger Beifahrer gestorben.
Der 19-jährige Lenker wurde schwer verletzt vom Hubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Frontal gegen betonierte Feldzufahrt
Der junge Mann war in den frühen Morgenstunden in der Ortschaft Ehrendorf mit seinem Pkw links von der B41 abgekommen, über eine Böschung gefahren und frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt geprallt.
Insassen eingeklemmt
Die beiden Insassen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya waren im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 20-Jährige erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.
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