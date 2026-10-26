Sofia Vergara beim Date mit Rockstar erwischt!

Na, was läuft denn da? Sofia Vergara wurde am Samstagabend bei einem heißen Date erwischt. Die Schauspielerin traf sich mit einem waschechten Rockstar – und die beiden hielten beim romantischen Dinner sogar Händchen!
Sofia Vergara ist offenbar frisch verknallt! Das jedenfalls lassen die Fotos erahnen, die „TMZ“ jetzt veröffentlichte. Zu sehen ist die ehemalige „Modern Family“-Schönheit auf den Aufnahmen nämlich bei einem Abendessen im Restaurant Cipriani in Beverly Hills mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.
Heftiger Flirt beim Dinner
Wer die 54-Jährige so zum Strahlen bringt? Niemand Geringeres als Sänger Dan Reynolds, Frontmann der Imagine Dragons. Der 39-Jährige legte sich für seine schöne Angebetete aber auch wirklich ins Zeug, hielt mit ihr Händchen und flirtete augenscheinlich, was das Zeug hielt.
Die beiden hatten jedenfalls nur Augen für einander. Und das, obwohl sie nicht allein zum Dinner in das italienische Nobel-Restaurant gekommen waren. Am Tisch saßen nämlich auch noch Unternehmerin Anastasia Soare, Gründerin der Kosmetikmarke Anastasia Beverly Hills, sowie ein weiterer Bekannter, wie „Page Six“ berichtete.
Durch die Hintertür davongestohlen
Und auch den Abend ließen Vergara und Reynolds offenbar gemeinsam ausklingen. Jedenfalls stahlen sich die beiden gegen 0:30 Uhr durch die Hintertür nach draußen.
Ob es sich bei der Schauspielerin und dem Musiker um Hollywoods heißestes neues Pärchen handelt? Das ist bislang noch nicht bestätigt. Denn Vergara schweigt – und genießt offensichtlich viel lieber!
Reynolds ist frisch getrennt
Fix ist: Die Schauspielerin datete nach dem Ehe-Aus mit Joe Manganiello im Jahr 2023 den Chirurgen Justin Saliman. Doch die Liebe ging 2024 in die Brüche. Seitdem lässt die Latina zwar keinen Flirt aus, ist offiziell aber Single.
Und auch Dan Reynolds ist aktuell wieder zu haben. Er trennte sich nach vier Jahren Beziehung Anfang des Monats von Schauspielerin Minka Kelly.
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