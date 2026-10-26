„Möchte wieder einer der besten Skispringer sein“

Jungvater-Leben fordernd, Prevc wohl wieder der Maßstab

Die Geburt seiner Tochter im vergangenen Dezember hat seinen Karriereplan bis jetzt noch nicht berührt, sein Leben aber radikal verändert. „Aber ich glaube, mit dem kann ich gut umgehen. Natürlich ist es eine andere Regeneration. Du spielst mit deiner Tochter am Boden und sitzt halt nicht auf der Couch oder schaust Fernsehen. Da kann man sich darum streiten, was ist besser. Ich finde es auf alle Fälle sehr lustig und cool.“ Die vielen Abwesenheiten während der Saison seien aber nicht leicht. „Du fährst mit einem leichten, schlechten Gewissen weg, weil du siehst, wie viel Arbeit das daheim ist und schon sehr, sehr anstrengend ist, wenn du da allein daheim bist mit einem kleinen Baby. Und darum, wenn ich wegfahre, 120 Prozent, dass es sich auszahlt.“